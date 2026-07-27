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Meteorologové varují před návratem tropů. V pátek bude až 39 stupňů

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Po velmi teplém víkendu do Česka dorazila studená fronta a přinesla s sebou ochlazení a místy déšť. Už večer ale bude srážek ubývat a chladnější začátek postupně opět vystřídají tropické teploty. Na vrchol se dostanou v pátek, kdy v nejteplejších oblastech dosáhnou až 39 stupňů Celsia. Odborníci varují před mimořádně teplým počasím, které představuje extrémní zátěž pro člověka.

Teploty v pondělí podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nepřesáhnou 25°C. Česko čeká také větrný den, protože bude foukat čerstvý severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Zároveň má na mnoha místech přijít déšť a na Moravě a Slezsku se může vyskytnout bouřka.

Aktuálně platí od středy do odvolání výhled nebezpečných jevů (tzn. předběžné varování), který očekává velmi vysoké teploty, až extrémní zátěž na člověka a růst rizika vzniku požárů.

Filip Smola, meteorolog ČHMÚ

V noci na úterý už bude jasno až polojasno, místy až oblačno. Nejnižší teploty 14 až 10°C, v 1000 m na horách kolem 10°C. Slabý severozápadní až západní vítr do 4 m/s.

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V úterý čekají meteorologové polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Ráno místy a večer na většině území až jasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě kolem 23 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C. Slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí 2 až 6 m/s se bude večer měnit na severní.

Ve středu bude jasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou 29 až 33 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.

Ve čtvrtek experti předpovídají jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 20 až 15 °C a nejvyšší denní teploty 33 až 38 °C. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.

V pátek pak dojde k teplotnímu vrcholu, kdy se nejvyšší denní teploty dostanou až k 39 °C. Bude jasno až polojasno, během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 23 až 18 °C a povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Vysoké teploty mohou podle odborníků představovat nebezpečí. „Mimořádně teplé počasí bude znamenat extrémní zátěž na člověka, ohrožení zdraví, nebezpečí přehřátí, nutnost omezení venkovních aktivit, zátěž na hospodářství a infrastrukturu, energetiku apod,“ uvedl ČHMÚ na síti X.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Meteorologové očekávají jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 23 až 18 stupni a nejvyšší denní teploty mezi 33 až 38 stupni.

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