Do Česka přišlo dubnové počasí, udrží se i o víkendu. V pátek bude až 16 stupňů

Autor:
  6:17
Čtvrteční den bude opět poměrně teplý a slunečný, dopoledne se v Čechách budou držet mlhy nebo nízká oblačnost. V pátek mohou teploty přesáhnout i 15 °C, odpovídající spíše polovině dubna. Slunce a teplo bude i v sobotu, v neděli se nepatrně ochladí. Denní maxima zůstanou kolem 10 stupňů Celsia nad nulou. Nový týden se ponese v podobném duchu, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Ve čtvrtek bude polojasno až skoro jasno. „Místy mlhy, zpočátku i mrznoucí nebo nízká oblačnost, četnější v západní polovině Čech, kde se mohou ojediněle udržet po celý den. Později večer hlavně v Čechách opět tvorba mlh nebo nízké oblačnosti,“ uvádí meteorolog ČHMÚ Martin Tomáš.

Nejvyšší teploty 6 až 11 °C, v Čechách místy až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 9 °C. Většinou slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 m/s, na severu Moravy a ve Slezsku vítr až čerstvý jihozápadní 4 až 8 m/s.

V noci na pátek meteorologové očekávají polojasno až jasno. Ojediněle, postupně místy mlhy, výjimečně mrznoucí nebo nízká oblačnost, četnější v západní polovině Čech. Nejnižší teploty +4 až -1 °C, v údolích zejména na Moravě až -3 °C. Slabý, na severu a severovýchodě místy mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.

Co se to na nás žene? Mapa teplotních anomálií v předpovědi zahrnuje i Česko

V pátek přes den bude polojasno až jasno. Místy mlhy, zpočátku výjimečně mrznoucí nebo nízká oblačnost, četnější v západní polovině Čech, kde se mohou ojediněle udržet po celý den. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na Moravě a při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 10 °C. Slabý, zejména na severu a severovýchodě místy mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.

V sobotu bude dle předpovědi polojasno až skoro jasno, místy přechodně i oblačno. Zpočátku ojediněle i nízká oblačnost nebo mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při uklidnění větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.

V Česku bude tepleji než v Řecku a Bulharsku. Ve Francii mají skoro třicítky

V neděli meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s se bude během dne měnit na západní až severozápadní. Večer slabý proměnlivý do 3 m/s.

V pondělí bude opět polojasno až skoro jasno, místy až oblačno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Slabý, místy přechodně mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno. Ve středu zejména na západě ojediněle přeháňky. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

