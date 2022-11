Do konce týdne mrznoucí mlhy a ledovka. Na horách nasněží až 15 centimetrů

Teploty v následujících dnech se budou pohybovat kolem bodu mrazu, ráno se tak může vyskytovat náledí nebo slabá ledovka. Komplikace mohou působit také mrznoucí mlhy. Na horách by do konce týdne mohlo připadnout od 5 do 15 centimetrů nového sněhu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).