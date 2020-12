Konec roku přinese první pořádný sníh a mráz, po Novém roce se opět oteplí

Nový týden přináší do Česka konečně první pořádné sněhové srážky této zimy. V Krkonoších a Jeseníkách má napadnout do pondělního rána až 20 cm sněhu. „Jinde to bude většinou do 5 cm a v nižších polohách bude sněhová pokrývka jen výjimečně, nejpravděpodobněji v západní polovině Čech,“ uvedl Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.

Silný vítr z víkendových dnů bude pokračovat i na začátku nového týdne. Hluboká tlaková níže přinesla v noci z neděli na pondělí sílu větru až o rychlosti 145 km/h na Sněžce, nebo 125/km za hodinu v Jeseníkách na Šeráku.

Obloha bude do konce roku polojasná nebo oblačná, noční teploty budou klesat až k minus 10 stupňům. Na konci týdne začne přibývat srážek a částečně se oteplí.

V pondělí bude oblačno až zataženo. Ojediněle, později odpoledne a večer od jihozápadu na většině území déšť nebo déšť se sněhem. Na Moravě a ve Slezsku v polohách nad 800 m, v Čechách nad 500 m a na západě Čech i v nižších polohách, sněžení. Ojediněle i mrznoucí srážky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do 4 °C, na východě ojediněle až 7 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

Bude foukat většinou čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 7 až 12 m/s, s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na hřebenech hor na severu a severovýchodě ojediněle až 40 m/s (až 145 km/h). Během odpoledne bude vítr od západu slábnout. V západní polovině Čech a ojediněle i jinde vítr mírný 2 až 6 m/s.

V noci na úterý bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo déšť se sněhem. Na Moravě a ve Slezsku v polohách nad 700 m, v Čechách nad 400 m a na západě Čech i v nižších polohách sněžení. Během noci od jihozápadu budou ubývat srážky a částečně i oblačnost.

Nejnižší teploty 0 až -4 °C, ve východní polovině území kolem +1 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, ve východní polovině území zpočátku čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 5 až 10 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na hřebenech hor kolem 30 m/s (110 km/h).

V úterý čekáme oblačno až polojasno, zejména na východě až zataženo. Ojediněle se objeví déšť nebo přeháňky, nad 600 m, na západě i v nižších polohách, srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 3 až 7 m/s bude k večeru slábnout.

Ve středu očekáváme oblačno až polojasno a ojediněle přeháňky, nad 500 m, na západě ve všech polohách sněhové. Na východě bude přechodně až zataženo a místy déšť, nad 900 m sněžení. Nejnižší noční teploty meteorologové očekávají 0 až -4 °C, na východě místy kolem +2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý jihozápadní vítr bude foukat rychlostí1 až 4 m/s.

Ve čtvrtek předpokládáme oblačno až polojasno. Ojediněle přeháňky, většinou sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -1 až -5 °C, při zmenšené oblačnosti až -8 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Bude foukat slabý jižní až jihozápadní vítr 1 až 4 m/s.

V pátek očekáváme oblačno až polojasno, na východě ojediněle sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na -3 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti až -10 °C. Nejvyšší denní teploty budou 0 až 4 °C. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Zpočátku bude oblačno až polojasno, postupně od jihovýchodu přibude oblačnost a na většině území občasný déšť nebo déšť se sněhem, ve vyšších polohách sněžení. Ojediněle se objeví mrznoucí srážky. Nejnižší noční teploty budou zpočátku -3 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti až -10 °C, postupně stoupnou na +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 0 až 5 °C.