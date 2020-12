I nadále bude spíš sychravo, výrazněji se ochladí až o Vánocích

I příští dny budou podmračené a sychravé. Teploty pod nulu budou teploty klesat pouze v noci, a to jenom do minus 1 stupně Celsia. Přes den bude 2 až 6 stupňů. Ojediněle se objeví mlhy, které mohou být mrznoucí. Výrazněji ochladit by se mělo o Vánocích.