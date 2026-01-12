Po nejchladnějším ránu zimy se oteplí. Sněžení nahradí mrznoucí déšť, hrozí ledovka

Dnes (v pondělí) je podle ČHMÚ nejchladnější ráno dosavadní zimy. V Čechách a na západě Moravy teploty klesly většinou mezi -12 a -20 °C, ojediněle i níže. Na Moravě a ve Slezsku je mráz mírnější, většinou mezi -9 a -14 °C.
Přes den bude zataženo, ve východní polovině území zpočátku i jasno nebo polojasno. Od západu začne v Čechách sněžit, na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví spíše až večer. Odpolední teploty zůstanou mezi -7 a -3 °C, na jihozápadě Čech kolem -1 °C. „Večer se začne v jihozápadní polovině Čech při mrznoucím dešti vytvářet ledovka,“ uvedl meteorolog František Šopko.
V noci na úterý se srážky rozšíří na většinu Čech, Českomoravskou vrchovinu a jihozápad Moravy, kde budou převážně dešťové, často mrznoucí. Na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku zůstanou srážky většinou sněhové. Teploty se budou pohybovat mezi -8 a -4 °C, na jihozápadě kolem -2 °C, během noci se ale začne oteplovat. Právě v této době se bude na řadě míst tvořit ledovka.
V úterý zůstane obloha většinou zatažená. V Čechách, na Českomoravské vrchovině a na jihozápadě Moravy se zpočátku udrží déšť, často mrznoucí, zatímco na severovýchodě a východě území bude sněžit.
V nižších polohách se mohou srážky postupně měnit i v déšť. Od západu budou srážky během dne slábnout. Nejvyšší teploty vystoupí na 0 až 4 °C, v Pošumaví až k 6 °C, na Moravě a ve Slezsku zůstanou mezi -3 a +1 °C. Tloušťka ledovky může podle Šopka místy dosáhnout 2 až 5 milimetrů.
Ve středu bude převážně zataženo, místy se objeví mlhy, i mrznoucí. Večer začne od severozápadu místy pršet, opět i mrznoucím deštěm, na severních horách nad 1000 metrů se přidá sněžení. Noční teploty klesnou na +1 až -3 °C, na východě ojediněle až k -5 °C. Přes den se budou pohybovat mezi 0 a 5 °C, na Moravě spíše kolem bodu mrazu.
Ve čtvrtek zůstane většinou zataženo až oblačno. Zpočátku se mohou místy objevit srážky, i mrznoucí, během dne už jen ojediněle. Ve vyšších polohách nad 1000 metrů půjde převážně o sněžení. Ranní teploty se budou pohybovat mezi +1 a −3 °C, denní maxima dosáhnou 0 až 5 °C.
V pátek bude podle předpovědi ČHMÚ obloha nadále zatažená, místy s výskytem mlh, i mrznoucích. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo mrholení, které může opět namrzat. Noční teploty klesnou na +1 až −4 °C, přes den se oteplí jen na 0 až 4 °C.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí naznačuje pokračování inverzního charakteru počasí. Převládat bude zataženo, místy s mlhami a slabými srážkami, které mohou být i mrznoucí. Na horách se přechodně objeví sněžení. Noční teploty se budou pohybovat mezi +2 a -3 °C, denní maxima zůstanou většinou mezi 0 a 5 °C.
