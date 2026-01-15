Dnes bude převážně zataženo, místy se budou tvořit mlhy, i mrznoucí. Zejména v severní polovině území se objeví slabý déšť, na severu Moravy však může být mrznoucí a vést k tvorbě ledovky. Jinde se srážky vyskytnou spíše ojediněle.
Odpoledne a večer se hlavně v Čechách může oblačnost místy protrhávat, současně se ale znovu vytvoří mlhy. „Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -1 a +4 °C, v jihozápadní části Čech a místy i ve Slezsku vystoupí na 4 až 8 °C,“ uvedl meteorolog Tomáš Mejstřík.
V noci na pátek zůstane většinou zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, místy i s mrznoucími mlhami. Na Českomoravské vrchovině se místy, jinde jen ojediněle, objeví mrholení, které může být i mrznoucí. Na horách se leckde vyjasní. Noční teploty klesnou na 0 až -4 °C, při vyjasnění až k -6 °C. Jihovýchodní vítr bude slabý, na Vysočině postupně zesílí.
Meteorologové aktualizovali výstrahu před ledovkou, silnice jsou sjízdné
V pátek přes den přetrvá zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, místy i s mrznoucími mlhami. Především na Českomoravské vrchovině se může znovu objevit slabé, i mrznoucí mrholení. Na horách se místy udrží polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou podle ČHMÚ -1 až +4 °C. Vítr bude slabý až mírný, na Vysočině výraznější. Meteorologové upozorňují hlavně na riziko tvorby námrazy.
O víkendu hrozí námraza
V sobotu bude nadále převládat nízká oblačnost, místy mlhy, i mrznoucí. Ojediněle se objeví slabé mrholení nebo sněžení. Na horách a postupně i na východě se místy ukáže slunce. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +2 a -2 °C, při vyjasnění kolem -4 °C. Denní maxima zůstanou mezi -1 a +4 °C. Jihovýchodní až východní vítr zesílí, zejména na Českomoravské vrchovině bude čerstvý a místy s nárazy kolem 55 km/h. Tvorba námrazy zde může být výraznější.
V neděli meteorologové očekávají zpočátku zataženo s nízkou oblačností a mlhami, místy i mrznoucími. Na západě se ojediněle objeví slabé, i mrznoucí srážky nebo sněžení. Od východu se bude oblačnost postupně trhat a místy se vyjasní. Noční teploty klesnou na 0 až -4 °C, při vyjasnění až kolem -6 °C. Přes den se oteplí jen na -2 až +3 °C. Vítr zůstane mírný až čerstvý, s nárazy místy až 70 km/h, a na Vysočině bude pokračovat tvorba námrazy.
Silný mráz se vrátí příští týden
V pondělí bude většinou jasno až skoro jasno, jen v západní polovině Čech se místy udrží nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Ranní teploty výrazně klesnou, nejčastěji na -5 až -9 °C, při zatažené obloze kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -3 a +2 °C. Jihovýchodní až východní vítr zůstane místy čerstvý.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka podle ČHMÚ slibuje převážně jasno nebo skoro jasno, zpočátku zejména v jihozápadní části Čech místy s nízkou oblačností. Noční teploty se budou pohybovat mezi -5 a -10 °C, při nízké oblačnosti kolem -3 °C. Denní maxima zůstanou nízká, většinou mezi -3 a +2 °C.