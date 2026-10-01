Ve čtvrtek (dnes) bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů. Odpoledne bude od západu postupně přibývat oblačnosti. Foukat bude slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Ve Frýdlantském výběžku mohou být zpočátku nárazy až kolem 55 až 70 kilometrů v hodině.
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V pátek počasí v Čechách přechodně ovlivní rozpadající se studená fronta. Bude převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle se objeví přeháňky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnosti začne ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zůstane převážně polojasno až jasno. V Čechách bude 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 20 až 24 stupňů.
V sobotu se vrátí slunečné počasí. Bude jasno až polojasno, pouze na severozápadě Čech může být zpočátku více oblačnosti. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na 9 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 stupňů.
Neděle bude také převážně jasná až polojasná. Od severozápadu ale začne postupně přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví přeháňky. Ranní teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolích mohou být kolem dvou stupňů a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den bude 18 až 23 stupňů.
V pondělí bude oblačno až polojasno a ojediněle se objeví přeháňky. Nejnižší teploty budou 11 až 7 stupňů, při delším vyjasnění kolem 5 stupňů. Přes den se oteplí na 18 až 22 stupňů.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Podobné počasí vydrží i v úterý a ve středu. Bude polojasno až oblačno, ve druhé polovině období začne od západu přibývat oblačnosti a místy se objeví déšť nebo přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 11 a 6 stupni, při vyjasnění mohou klesnout až ke čtyřem. Přes den bude 18 až 23 stupňů.
Výrazná změna přijde ve čtvrtek, kdy dorazí studená fronta. Teploty se propadnou na 11 až 16 stupňů.