Dnes (ve čtvrtek) má být převážně zataženo, zpočátku místy, postupně ojediněle občasný déšť nebo mrholení, ráno i srážky mrznoucí, na západě nad 1000 m i déšť se sněhem nebo sněžení. Na západě místy, jinde jen ojediněle mlhy.
Meteorologové rozšířili výstrahu. Ledovka hrozí v devíti krajích ve středu i ve čtvrtek
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 1 až 6 °C, na jihovýchodě území až 8 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s. Místy v Čechách a na Českomoravské vrchovině vítr pak bude mírný jihovýchodní 3 až 7 m/s. „Zpočátku při mrznoucích srážkách tvorba ledovky,“ doplnil meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Miloš Dvořák.
V pátek meteorologové očekávají převážně zataženo. Ve východní polovině území a na severu Čech místy slabý déšť nebo mrholení, zpočátku ojediněle mrznoucí počasí, jinde srážky budou jen ojediněle. Nad 1000 m očekávají i déšť se sněhem.
Místy, během dne jen ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 2 až 7 °C, na západě kolem 1 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
V sobotu má být převážně zataženo, místy občasný déšť nebo mrholení, v noci a ráno ojediněle i mrznoucí. Nad 800 m smíšené nebo sněhové srážky. Místy meteorologové očekávají mlhy, zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 2 až 6 °C. Čeká se slabý proměnlivý nebo vítr ze západních směrů do 3 m/s.
V neděli meteorologové předpovídají převážně zataženo, místy občasný déšť, který bude postupně od severovýchodu přecházet ve smíšené nebo i sněhové srážky. Místy mlhy, i mrznoucí.
Nejnižší noční teploty budou mezi +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty pak mezi 0 až 5 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s, se bude během dne měnit na severovýchodní.
Vyhlídka počasí na příští týden
Zkraje příštího týdne bude zataženo až oblačno, ojediněle sněžení, nebo mrholení, i mrznoucí. Od středy na většině území občas déšť, zpočátku i déšť se sněhem, na horách srážky většinou sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 0 až -6 °C, na severovýchodě až -8 °C. Nejvyšší denní teploty od mezi -3 až do 2 °C.