Po chladných dnech se v Česku na chvíli oteplí a sníh v nižších a středních polohách začne tát. Teploty podle meteorologů mohou vystoupat až k 9 stupňům Celsia, počasí ale zůstane šedivé, s deštěm, mlhami a místy i kluzkými silnicemi. Slunce vysvitne výjimečně.
ilustrační snímek | foto: AP

Dnes (ve čtvrtek) má být převážně zataženo, zpočátku místy, postupně ojediněle občasný déšť nebo mrholení, ráno i srážky mrznoucí, na západě nad 1000 m i déšť se sněhem nebo sněžení. Na západě místy, jinde jen ojediněle mlhy.

Meteorologové rozšířili výstrahu. Ledovka hrozí v devíti krajích ve středu i ve čtvrtek

Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 1 až 6 °C, na jihovýchodě území až 8 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s. Místy v Čechách a na Českomoravské vrchovině vítr pak bude mírný jihovýchodní 3 až 7 m/s. „Zpočátku při mrznoucích srážkách tvorba ledovky,“ doplnil meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Miloš Dvořák.

V pátek meteorologové očekávají převážně zataženo. Ve východní polovině území a na severu Čech místy slabý déšť nebo mrholení, zpočátku ojediněle mrznoucí počasí, jinde srážky budou jen ojediněle. Nad 1000 m očekávají i déšť se sněhem.

Místy, během dne jen ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 2 až 7 °C, na západě kolem 1 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

V sobotu má být převážně zataženo, místy občasný déšť nebo mrholení, v noci a ráno ojediněle i mrznoucí. Nad 800 m smíšené nebo sněhové srážky. Místy meteorologové očekávají mlhy, zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 2 až 6 °C. Čeká se slabý proměnlivý nebo vítr ze západních směrů do 3 m/s.

V neděli meteorologové předpovídají převážně zataženo, místy občasný déšť, který bude postupně od severovýchodu přecházet ve smíšené nebo i sněhové srážky. Místy mlhy, i mrznoucí.

Nejnižší noční teploty budou mezi +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty pak mezi 0 až 5 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s, se bude během dne měnit na severovýchodní.

Vyhlídka počasí na příští týden

Zkraje příštího týdne bude zataženo až oblačno, ojediněle sněžení, nebo mrholení, i mrznoucí. Od středy na většině území občas déšť, zpočátku i déšť se sněhem, na horách srážky většinou sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 0 až -6 °C, na severovýchodě až -8 °C. Nejvyšší denní teploty od mezi -3 až do 2 °C.

Za pokus o atentát na Trumpa na golfu na Floridě dostal muž doživotí

Ryan Wesley Routh, který se v neděli 15. září 2024 pokusil spáchat atentát na...

Muže, který údajně chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami,...

4. února 2026  18:55,  aktualizováno  5. 2. 6:38

Dohoda z Prahy je minulostí. Začíná svět bez limitů na jaderné arzenály Ruska a USA

Ruské balistické střely RS-24 Jars na Rudém náměstí (květen 2020)

Konec platnosti smlouvy Nový START mezi Spojenými státy a Ruskem nemohl přijít v horší dobu, uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Smlouva týkající se omezení počtu jaderných hlavic a jejich...

5. února 2026  6:32

Jak dlouho vydrží kapybara v onsenu? Japonsko žije každý rok bizarní soutěží

Soutěž v koupání kapybar. Vítěz vydržel skoro dvě hodiny

V Japonsku poměřovali, jak dlouho dokážou kapybary z místních zoologických zahrad relaxovat ve vyhřívané lázni. Zatímco jedna z nich vydržela pouhých 17 sekund, vítězka se „čvachtala“ téměř dvě...

5. února 2026

Ve válce padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáku, řada se pohřešuje, uvedl Zelenskyj

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Za téměř čtyři roky obrany proti ruské agresi padlo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet jich je pohřešován. Řekl to v rozhovoru s...

4. února 2026  22:32

Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice

Církev nechala odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej...

Církevní úřady nechaly odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej anděla, který po restaurátorském zásahu získal rysy podobné vizáži premiérky Giorgii Meloniové. Římský vikariát ve...

4. února 2026  21:50

