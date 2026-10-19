V pondělí (dnes) bude podle meteorologů zpočátku jasno až polojasno, v Čechách a ve Slezsku jen místy, a na Moravě jen ojediněle zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy. Během dopoledne od severovýchodu přibývání oblačnosti, zejména na horách na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť nebo mrholení.
|
Na alpských ledovcích začíná lyžařská sezona. Počasí je však mimořádně teplé
Odpoledne na severu Čech protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 a 13 stupni, na jihu Moravy může být až 15 stupňů, v 1000 m na horách kolem 5 stupňů, na Šumavě kolem 9 stupňů.
V noci na úterý bude oblačno až zataženo, na horách na severu a severovýchodě zpočátku ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Přechodně čekejte místy i polojasno, zejména v severovýchodní polovině území. Ojediněle se vytvoří mlhy, zejména ve vyšších polohách. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 6 a 2 stupni, v údolích na severu ojediněle až 0 stupňů.
V úterý přes den meteorologové předpovídají většinou oblačno. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, zejména ve vyšších polohách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni, na západě kolem 9 stupňů, v 1000 m na horách kolem 8 stupňů, na Šumavě kolem 12 stupňů.
Ve středu meteorologové předpokládají oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku dopoledne i skoro jasno. Ráno se hlavně v západní polovině Čech místy vyskytnou mlhy. Během dne se od západu zatáhne a v Čechách se postupně vyskytne déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později večer. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 a 7 stupni, hlavně v západní polovině Čech se budou pohybovat kolem 5 stupňů.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni, v západní polovině Čech kolem 12 stupňů.
Ve čtvrtek meteorologové očekávají zataženo až oblačno a zpočátku bude na většině území pršet. Během dne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 a 5 stupni. Nejvyšší denní teploty mezi 9 a 14 stupni.
|
Neprší a pršet ani nebude, ukázali meteorologové mapu srážek na říjen
V pátek meteorologové předpokládají skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Ojediněle zaprší. V noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty mezi 4 a 0 stupni, při uklidnění větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 17 stupni.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty mezi 7 a 2 stupni, při malé oblačnosti a uklidnění větru kolem 0 stupňů. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 stupňů.