Čtvrteční tropy ukončí studená fronta. Po víkendu má ale znovu být 30 stupňů

Až do soboty bude počasí v Česku ovlivňovat studená fronta, která se vlní nad střední Evropou. Před ní k nám proudí teplý vzduch od jihu, proto čtvrteční teploty vyšplhají ke třiceti stupňům. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu, hrozí i požáry. O víkendu se mírně ochladí, ovšem v pondělí se teploty opět přiblíží tropické třicítce, říká meteorolog Filip Smola.
ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na západě Čech většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer bude s výjimkou východu přibývat oblačnosti i na ostatním území a zejména v Čechách se mohou od západu dostavit déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky.

Nejvyšší teploty vyšplhají na 29 až 33 °C, na západě a severozápadě Čech kolem 27 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C. V západní polovině území zpočátku slabý proměnlivý, postupně místy mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s. Ve východní polovině území mírný, během dne čerstvý vítr z jižních směrů 6 až 10 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Večer bude vítr slábnout.

Vzhledem k teplému, suchému a větrnému počasí očekávají meteorologové ve východní polovině území zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

Česko zasáhnou vysoké teploty. Meteorologové varují před rizikem požárů

V noci na pátek meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť nebo přeháňky, zpočátku ojediněle i bouřky. V druhé polovině noci o jihozápadu srážky četnější. Nejnižší teploty 18 až 14 °C, na východě a jihovýchodě 21 až 18 °C. Slabý, zejména ve východní polovině území zpočátku čerstvý jihozápadní až jižní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

V pátek bude oblačno až zataženo, na většině území, na Moravě a ve Slezsku místy déšť nebo přeháňky. Přes den přechodně srážky ojediněle a místy i polojasno. Večer od jihozápadu srážky znovu četnější a místy bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 24 až 29 °C. Slabý jihozápadní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku postupně mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s. Vítr v bouřkách přechodně zesílí.

V sobotu meteorologové čekají oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Od západu ubývání, večer ustávání srážek a na většině území vyjasňování. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v jihozápadní polovině Čech místy až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihu Moravy až 26 °C. Slabý, během dne mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia

Na neděli předpovídají jasno až polojasno, přes den meteorologové očekávají na západě a severozápadě Čech až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C. Slabý, v Čechách během dne místy mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.

V pondělí bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech až oblačno. Během dne od západu postupně přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na západě kolem 24 °C. Slabý, ve východní polovině mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, se bude odpoledne a večer měnit na západní.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty v úterý 16 až 11 °C, postupně 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, postupně 21 až 26 °C.

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz

Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve patnáctiletému chlapci, který tam byl na brigádě, se stal pracovní úraz. Podle Deníku ho stroj připravil o...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Chudý Rakušan je jako bohatší Čech. Česko se v žebříčku chudoby propadlo

V Česku je dvakrát více chudých osamělých seniorů než ve zbytku Evropy, ohroženější bídou jsou i samoživitelé a nájemníci. I to vyplývá z nové studie agentury PAQ Research. Server iDNES.cz ji má...

28. srpna 2025  7:15

Ukrajinci hlásí systematický vzdušný útok Ruska na Kyjev. Čtyři lidé zemřeli

Sledujeme online

Při nočním ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně čtyři lidé včetně dítěte, dalších 38 lidí je zraněných, píší agentury. Intenzivní nálety poničily podle šéfa místní vojenské...

28. srpna 2025  6:34,  aktualizováno  7:12

První obrněnec CV90 pro českou armádu vyjede z výroby ve Švédsku

Ve švédském výrobním závodě sjede z výrobní linky první pásový obrněnec CV90 pro českou armádu. Slavnostního představení v továrně BAE Systems Hägglunds se ve čtvrtek ve švédském Örnsköldsviku...

28. srpna 2025  6:25

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

Při střelbě na katolické škole v americkém Minneapolis zemřeli tři lidé, včetně střelce. Mezi zabitými jsou dvě děti ve věku osm a deset let, uvedl šéf tamní policie Brian O’Hara. Sedmnáct lidí je...

27. srpna 2025  18:13,  aktualizováno  28.8 6:04

Virtuální fronta u lékaře. Recepty stran na rychlejší vyšetření a operace

Nemocní v Česku čím dál hůř shánějí zubaře, oční lékaře, kardiology i další specialisty. Na vyšetření se často čeká déle než tři měsíce. MF DNES se proto zeptala expertů stran, jak by v případě...

28. srpna 2025

Brusel chce lidem šmírovat mobily. Obsah zpráv by museli operátoři sledovat a hlásit

Premium

Má to být nástroj proti dětské pornografii, v reálu to však může místo zločinců šikanovat slušné lidi. Evropská unie chce sledovat veškerou internetovou komunikaci jak v počítačích, tak na mobilech....

28. srpna 2025

Babiš dělá, co mu řekne PR tým, zaútočil v duelu Jurečka. Zlepšil Česko, míní Juchelka

Vysíláme

První předvolební duel iDNES.cz a MF DNES nabídl ostrou výměnu názorů mezi lidoveckým ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a jeho stínovým protějškem z hnutí ANO Alešem Juchelkou....

28. srpna 2025

Quinoa a bezmasé dny. Školy se na poslední chvíli dozvěděly, jak od září vařit

Premium

Pár dní před začátkem nového školního roku se školní jídelny oficiálně dozvěděly, jak budou moci od září nově vařit obědy. Teprve ve středu vyšla vyhláška o školním stravování, podle níž by školy...

28. srpna 2025

ANALÝZA: Demokraté se teď velmi štítí pokrokářství. Amerika jim na to neskočila

Premium

Tohle že jsme říkali? Není možná. Straníkům bylo řečeno, aby přestali používat progresivistické výrazy. Ne, že by zmoudřeli, ale proto, že Amerika jim na to nezabírá.

28. srpna 2025

Maďarsko žaluje EU kvůli využívání zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu

Maďarsko zažalovalo Evropskou unii u unijního soudu kvůli rozhodnutí poskytovat výnosy ze zmrazeného ruského majetku Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ruské invazi. Napsal to ve středu web...

27. srpna 2025  23:02

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saje. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění...

27. srpna 2025  22:26

