Ve čtvrtek (dnes) ráno bude oblačno až polojasno. Během dopoledne se od západu zatáhne, po poledni se na většině území Čech vyskytne občasný déšť a přeháňky. Večer začne pršet i na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Později večer bude od západu v Čechách oblačnost lokálně ubývat.
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Meteorologové rozšířili výstrahu. Mapa ukazuje, kde čekají největší nárazy větru
Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 m/s, v jihozápadní polovině Čech během večera bude sílit až na 4 až 9 m/s, lokálně s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V noci na zítra meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Na horách místy, jinde jen ojediněle, déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty 8 až 4 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V pátek přes den bude převážně zataženo, od západu na většině území déšť nebo přeháňky, postupně na severozápadě a severu v polohách nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jihu Moravy až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, zpočátku místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer vítr zeslábne.
V sobotu meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. V polohách nad 1000 m, od severu postupně nad 600 m budou srážky sněhové. Během dopoledne budou srážky od severu ustávat a bude ubývat oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při slabším větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, na jihu Moravy až 10 °C. Slabý, místy mírný západní vítr 2 až 6 m/s.
V neděli bude oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou ojediněle, hlavně na horách, v polohách nad 500 m budou sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.
V pondělí meteorologové očekávají oblačno až polojasno. Přeháňky se vyskytnou jen ojediněle, na jihozápadě místy, zejména na horách, většinou v polohách nad 400 m budou sněhové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Zároveň očekávají slabý, postupně mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Meteorologové očekávají polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, zpočátku sněhové. V závěru období přibývání oblačnosti a místy se srážkami, na horách i sněhovými. Nejnižší noční teploty 0 až -5 °C, lokálně až -8 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C.