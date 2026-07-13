Týden přinese tropické teploty i silné bouřky. Hrozí kroupy a přívalový déšť

V pondělí bude ráno převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude přechodně více oblačnosti. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 31 °C, na severovýchodě kolem 25 °C, v tisíci metrech na horách kolem 22 °C. Slabý, postupně většinou mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s večer zeslábne.
V noci na úterý bude polojasno až jasno, během noci začne od západu přibývat oblačnost a k ránu není na západě Čech vyloučena bouřka. Nejnižší teploty klesnou na 18 až 13 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem 13 °C. Slabý proměnlivý vítr bude foukat rychlostí do 3 m/s, místy bude klidno.
V úterý ráno může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, místy i silné. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 °C, na jihu Moravy až 32 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem 22 °C. Slabý proměnlivý vítr se bude měnit na mírný severovýchodní a v bouřkách zesílí.
„Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a výraznými nárazy větru,“ uvedla Hujslová.
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Meteorologové upřesnili předpověď, kdy bude 33 stupňů. Platí výstraha ČHMÚ
Ve středu bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami, hlavně odpoledne. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, nejvyšší denní vystoupají na 24 až 29 °C. Slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr v bouřkách zesílí.
Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 12 °C, nejvyšší denní mezi 27 a 31 °C. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
V pátek bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. „Nejnižší noční teploty čekejte v rozmezí 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. Přijde i slabý proměnlivý nebo východní vítr 1 až 4 m/s,“ uvádí meteoroložka.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Na obloze bude polojasno až oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, postupně 24 až 28 °C.
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