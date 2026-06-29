Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vlna veder končí. Meteorologové řekli, o kolik se ochladí a hlásí i kroupy

Autor:
  6:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí přívalové srážky, kroupy i silný vítr.

„Na obloze bude v pondělí jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Budou se tvořit místní přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Mohou je doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy o velikosti přes dva centimetry a nárazy větru o rychlosti 70 až 90 km/h,“ uvedla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí meteorologové očekávají zpočátku jasno až polojasno, od západu bude během dne přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se v západní polovině Čech, odpoledne a večer i na dalších místech začnou tvořit místní přeháňky nebo bouřky, místy velmi silné.

Nejvyšší teploty budou na západě a severozápadě Čech kolem 29 °C, jinde většinou 31 až 36 °C, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 °C. V 1 000 metrech na horách bude kolem 28 °C, na Šumavě kolem 24 °C, na horách na západě a severozápadě kolem 20 °C. Foukat bude mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku zpočátku slabý vítr jižních směrů do 4 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí.

Meteorologové zároveň odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji, která kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. Nadále však zůstává v platnosti v Praze a Středočeském kraji.

V noci na úterý bude v Čechách zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku i velmi silnými. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, srážky se zde objeví jen ojediněle. Nejnižší teploty klesnou na 23 až 18 °C, v 1 000 metrech na horách bude kolem 16 °C. Foukat bude slabý až mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.

„Velmi silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami o velikosti i přes dva centimetry a nárazy větru 70 až 90 km/h,“ doplnila Sýkorová.

Sucho v České republiceZobrazit

V úterý přes den bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku přetrvá až do večera převážně malá oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jen ojediněle, vyskytnou přeháňky nebo bouřky, místy i silné.

Večer začne od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 32 °C, na jihovýchodě až 35 °C, na západě kolem 25 °C. V 1 000 metrech na horách bude kolem 23 °C. Foukat bude slabý až mírný vítr severních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.

Ve středu bude oblačno až zataženo. Na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Později začnou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat.

„Nejnižší noční teploty budou mezi 20 a 16 °C, na jižní Moravě kolem 22 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 21 až 26 °C, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 °C,“ uvedla meteoroložka.

41,9 stupně. Česko hlásí nový teplotní rekord, vedra ukončí bouřky

Ve čtvrtek meteorologové očekávají většinou polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky, které budou odpoledne a večer ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, na západě až na 11 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 23 až 28 °C.

V pátek bude převážně polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 12 °C, nejvyšší denní mezi 21 a 26 °C. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který večer zeslábne.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Převládat bude skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 11 °C, v sobotu místy až kolem 9 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 27 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Čeští záchranáři pátrají ve Venezuele po přeživších. Do trosek vyslali tři týmy

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijely záchranné...

Čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do pátrání po přeživších po středečních zemětřeseních. Do trosek vyslali tři průzkumné týmy, které prověřují místa, kde by se ještě mohli nacházet...

29. června 2026  6:57

Vlna veder končí. Meteorologové řekli, o kolik se ochladí a hlásí i kroupy

ilustrační snímek

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

29. června 2026  6:46

Zápach ze zóny budou řešit experti, město i firma. Ta získala EIA pro další rozvoj

Ilustrační snímek

Výrobce brzdových systémů Brembo Czech získal od kraje kladné stanovisko EIA pro rozšíření výroby v průmyslové zóně Hrabová. Firma se zástupci Ostravy a VŠB-TUO zároveň oznámili společný postup při...

29. června 2026  6:09

Vláda projedná formu účasti Pavla na summitu NATO, kterou nařídil Ústavní soud

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na...

Vláda Andreje Babiše bude v pondělí jednat o podobě účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v neděli...

29. června 2026  5:57

Kde je mozek Františka Palackého? Rodina a Národní muzeum se přou dodnes

Český historik, politik a spisovatel František Palacký

Ani 150 let po smrti nemá jeden z nejslavnějších českých mozků definitivní klid. Potomci Františka Palackého se dodnes přou s Národním muzeem o tom, kde má být uložen. A také kvůli památníku v...

29. června 2026  5:30

Město nás diskriminuje vyšší daní z nemovitosti. Lidl uspěl se stížností u soudu

lidl logo obchod řetězec potraviny privátní značky supermarket

K razantnímu zvýšení daně z nemovitostí pro vybrané provozovny přistoupili před časem zastupitelé Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Jenže jednomu z takto postižených supermarketů, společnosti Lidl,...

29. června 2026  5:07

Stres v práci zažívá většina zaměstnanců a firmy to neřeší. Jaký to má dopad?

ilustrační snímek

Tlak na výkon a rychlé změny pracovního prostředí jsou hlavními příčinami, proč mají mnozí čeští zaměstnanci v práci neodbytného společníka – stres. Systematická podpora duševního zdraví od...

29. června 2026

Vedra ohrožují evropskou ekonomiku. Brzdí výrobu a mění pravidla práce

Lidé na Westminsterském mostě v Londýně. (23. června 2026)

Evropské firmy i zaměstnanci se učí fungovat v nové realitě. Vlny veder už nejsou jen sezonní nepříjemností, ale i problémem pro výrobu, dopravu a služby. Ekonomové varují, že bez úprav pracovních...

29. června 2026

Dožijeme v nájmu. Téměř polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Dostupnost bydlení v Česku se stále zhoršuje a stále více lidí nedoufá v pořízení vlastního bytu či domu. Podle nejnovějších dat průzkumu s názvem Evropské realitní přehledy, do něhož se zapojilo...

29. června 2026

Určit konec plynu je absurdní. Zaskočí, až nebude foukat a svítit, míní šéf energetiků

Premium
Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR (18. června 2026)

Na poslední valné hromadě ČEZ se Josef Kotrba, nezávislý odborník působící roky v energetickém sektoru, stal jedním z nových členů dozorčí rady společnosti. Bez ČEZ si českou energetiku nelze...

29. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Putin přiznal nedostatek paliva v Rusku, Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty

Vladimir Putin (28. června 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Podle Putina také...

28. června 2026  19:55,  aktualizováno  22:24

Klimatická změna je mimořádně rychlá a extrémy budou častější, varoval ČHMÚ

Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové...

Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádně rychlá a lidé se na ni musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento...

28. června 2026  22:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.