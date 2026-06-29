„Na obloze bude v pondělí jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Budou se tvořit místní přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Mohou je doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy o velikosti přes dva centimetry a nárazy větru o rychlosti 70 až 90 km/h,“ uvedla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
V pondělí meteorologové očekávají zpočátku jasno až polojasno, od západu bude během dne přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se v západní polovině Čech, odpoledne a večer i na dalších místech začnou tvořit místní přeháňky nebo bouřky, místy velmi silné.
Nejvyšší teploty budou na západě a severozápadě Čech kolem 29 °C, jinde většinou 31 až 36 °C, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 °C. V 1 000 metrech na horách bude kolem 28 °C, na Šumavě kolem 24 °C, na horách na západě a severozápadě kolem 20 °C. Foukat bude mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku zpočátku slabý vítr jižních směrů do 4 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí.
Meteorologové zároveň odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji, která kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. Nadále však zůstává v platnosti v Praze a Středočeském kraji.
V noci na úterý bude v Čechách zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku i velmi silnými. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, srážky se zde objeví jen ojediněle. Nejnižší teploty klesnou na 23 až 18 °C, v 1 000 metrech na horách bude kolem 16 °C. Foukat bude slabý až mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
„Velmi silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami o velikosti i přes dva centimetry a nárazy větru 70 až 90 km/h,“ doplnila Sýkorová.
V úterý přes den bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku přetrvá až do večera převážně malá oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jen ojediněle, vyskytnou přeháňky nebo bouřky, místy i silné.
Večer začne od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 32 °C, na jihovýchodě až 35 °C, na západě kolem 25 °C. V 1 000 metrech na horách bude kolem 23 °C. Foukat bude slabý až mírný vítr severních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
Ve středu bude oblačno až zataženo. Na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Později začnou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
„Nejnižší noční teploty budou mezi 20 a 16 °C, na jižní Moravě kolem 22 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 21 až 26 °C, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 °C,“ uvedla meteoroložka.
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Ve čtvrtek meteorologové očekávají většinou polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky, které budou odpoledne a večer ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, na západě až na 11 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 23 až 28 °C.
V pátek bude převážně polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 12 °C, nejvyšší denní mezi 21 a 26 °C. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který večer zeslábne.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Převládat bude skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 a 11 °C, v sobotu místy až kolem 9 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 27 °C.
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