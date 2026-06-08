Začátek týdne bude slunečný. Od úterý přijdou deště a pokles teplot

„Nejvyšší teploty se budou nejčastěji pohybovat kolem 20 °C. Tepleji bude v úterý na Moravě a ve Slezsku, a to kolem 25 °C. Chladněji bude ve středu s denním maximy kolem 17 °C,“ uvádí meteoroložka Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 °C, v 1000 m na horách: kolem 20 °C. Vítr slabý proměnlivý nebo z jižních směrů do 4 m/s.
V noci na úterý bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku většinou polojasno. Zejména v Čechách se od západu ojediněle vyskytnou přeháňky nebo déšť, k ránu budou srážky četnější. „Nejnižší teploty 18 až 13 °C, na východě při déletrvající malé oblačnosti až 11 °C, v 1000 m na horách: kolem 12 °C. Slabý, postupně místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s se bude v Čechách měnit na západní,“ říká Sýkorová.
V úterý přes den čekejte oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami.
K večeru budu srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 °C, na Moravě a ve Slezsku 23 až 27 °C, v 1000 m na horách: kolem 14 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 °C. Mírný západní až severozápadní, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí a večer bude slábnout.
Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech čekáme zpočátku srážky jen ojediněle. Později večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.
Ve čtvrtek očekávávejte oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. K tomu se ojediněle, na horách a na severovýchodě místy přidá déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, na západě až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C. Slabý, během den mírný západní vítr 2 až 6 m/s.
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V pátek čekají meteorologové oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy, zejména v severní polovině území se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný západní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.
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