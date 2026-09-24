Po chladných dnech o víkendu dorazí babí léto. Teploty zamíří až k 23 stupňům

Ve čtvrtek bude podle Českého hydrometeorologického ústavu oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupňů a na horách jen kolem 8 stupňů. Zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s se bude měnit na severozápadní a večer částečně slábnout.
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V noci na pátek bude oblačno až polojasno. Zejména v severovýchodní polovině území se očekává na některých místech až zataženo a zejména na horách ojediněle, na východě zpočátku místy déšť. Během noci se budou ojediněle vytvářet mlhy a postupně místy i skoro jasno. Nejnižší teploty dosáhnou 9 až 5 stupňů, při malé oblačnosti, zejména na západě a jihozápadě až 2 stupňů a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky, v 1000 m na horách kolem 5 stupňů. Povane slabý, zpočátku místy mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 m/s.
V pátek přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno nebo skoro jasno, zejména ráno a dopoledne v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy. V severovýchodní polovině území hlavně na horách se očekává ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 m na horách kolem 10 stupňů. Slabý západní až severozápadní, večer proměnlivý vítr do 4 m/s.
V sobotu odborníci očekávají polojasno až jasno, na severovýchodě ráno a dopoledne až oblačno. Ráno se objeví ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 stupňů a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě 16 až 19 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V neděli bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 5 m/s.
V pondělí meteorologové předpovídají jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Očekává se jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, v závěru období 19 až 23 stupňů.