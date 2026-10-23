Program dolní komory se v pátek změnil po vystoupení šéfa poslaneckého klubu hnutí SPD Radima Fialy. Ten totiž prosadil přednostní právo projednání vládního návrhu, který má zrušit poplatky a zavést financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Poslanci podle jeho návrhu mohli jednat i celou sobotu, ale později v pátek šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura hlasování o konci mediálních poplatků oznámil na sobotu ve 4:36 ráno.
Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci mohl být překvapivý postup pokusem omezit čas opozice na přípravu. Víkendový termín navíc podle ní může znamenat menší pozornost veřejnosti. „Pravděpodobně to měl být rychlý manévr, který opozici neumožní se sešikovat. Myslím ale, že se to úplně nepodařilo,“ míní Lebedová.