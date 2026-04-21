Učil jak na ekologické blokády či sabotáže. Fakulta ho po Macinkově kritice propustila

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy po kritice Petra Macinky doktoranda Róberta Repku suspendovala, upozornil server Seznam Zprávy. Repka podle serveru na škole dál studuje, ale už nebude vyučovat. Fakulta měla zároveň odvolat i garanta předmětu, který rovněž s výukou skončil.
Nepovinný předmět se na fakultě vyučoval od loňského roku, příští rok si ho studenti už nebudou moci zapsat. Důvodem je podle Seznam Zpráv formulace v sylabu, nad níž se pozastavil i ministr.
Jednou z podmínek zakončení předmětu měla být skupinová prezentace či video o „tréninku blokády, narušení dopravy či sabotáže toku fosilních paliv,“ citoval Macinka v pořadu XTV.
Server Echo24.cz uvedl, že součástí předmětu měla být také skupinová práce, v níž se studenti měli zamyslet nad tím, co mohou v rámci klimatické krize dělat, a připravit prezentaci toho, co by mohli jako studenti realizovat. „Prezentace, video, trénink blokády, protestsong, petice, obsazení kotelny, narušení dopravy či sabotáž toku fosilních energií atd.,“ uváděl podle serveru informační systém školy.
V anotaci podle Echo24.cz stálo, že člověkem způsobená klimatická změna představuje nejvážnější problém současného světa. „Její postup došel do takového stadia, že se začalo ve veřejném prostoru hovořit o klimatické krizi – a to hned v několika rovinách: krizi směřování planety, krizi klimatické vědy a politiky, krizi prosazování spravedlivých opatření či krizi subjektivity známé jako environmentální žal,“ stálo podle serveru.
Údajný screen ze sylabu koluje i na sociálních sítích.
„Vychovává teroristy“
Macinka následně v pořadu XTV prohlásil, že Univerzita Karlova „vychovává teroristy“. Upozornil mimo jiné na to, že sabotáž je v Česku trestným činem. Jeho výrok univerzita i fakulta odmítly.
Podle Seznam Zpráv chce Macinka záležitost projednat i s ministrem školství Robertem Plagou.
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření samotnou fakultu. Ta však věc odmítla komentovat s tím, že vydá prohlášení. Kdy tak učiní, neuvedla.
„Bylo zjištěno, že sylabus volitelného (tedy nepovinného) jednosemestrálního předmětu Úvod do klimatické krize obsahoval v zadání úkolu pro studující – určeného jako podklad pro kritickou diskuzi v semináři – formulaci, kterou vedení fakulty vyhodnotilo jako obsahově nevhodnou a neslučitelnou se standardy pedagogické praxe,“ uvedla pro Seznam Zprávy proděkanka pro vnější vztahy Ľudmila Lacková.
O problematické formulaci fakulta podle ní věděla ještě před veřejnou kritikou. Samotný úkol neměl vést k nabádání studentů k nelegální či jiné problematické činnosti. Měl naopak rozvíjet kritické myšlení o hranici mezi aktivismem a trestnou činností.
„Nešťastně formulované zadání“
„Jednalo se o velmi nešťastně formulované zadání úkolu do skupinové diskuze, kde studující měli kriticky reflektovat různé způsoby boje proti klimatické krizi, které se ve společnosti objevují,“ doplnila Lacková.
Fakulta sice připustila pochybení, tvrzení o „vychovávání teroristů“ ale odmítá.
Proti výroku ministra se ohradila i Univerzita Karlova. Mluvčí Michaela Lagronová uvedla, že podobné „paušalizující výroky“ poškozují důvěru ve vzdělávání a demokratické instituce.
„Tedy k principům, které jsou v přímém protikladu k jakékoli formě extremismu,“ dodala.