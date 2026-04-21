Učil jak na ekologické blokády či sabotáže. Fakulta ho po Macinkově kritice propustila

Autor:
  16:55
Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy přestal vyučovat doktorand Róbert Repka. Jeho předmět čelil kritice ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky, který upozornil, že kurz Úvod do klimatické krize měl být zakončen mimo jiné ukázkou „tréninku blokády, narušení dopravy či sabotáže toku fosilních paliv“.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Ministr zahraničí Petr Macinka na setkání Patriotů pro Evropu v Budapešti (23....
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
18 fotografií

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy po kritice Petra Macinky doktoranda Róberta Repku suspendovala, upozornil server Seznam Zprávy. Repka podle serveru na škole dál studuje, ale už nebude vyučovat. Fakulta měla zároveň odvolat i garanta předmětu, který rovněž s výukou skončil.

Nepovinný předmět se na fakultě vyučoval od loňského roku, příští rok si ho studenti už nebudou moci zapsat. Důvodem je podle Seznam Zpráv formulace v sylabu, nad níž se pozastavil i ministr.

Jednou z podmínek zakončení předmětu měla být skupinová prezentace či video o „tréninku blokády, narušení dopravy či sabotáže toku fosilních paliv,“ citoval Macinka v pořadu XTV.

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka na setkání Patriotů pro Evropu v Budapešti (23. března 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
18 fotografií

Server Echo24.cz uvedl, že součástí předmětu měla být také skupinová práce, v níž se studenti měli zamyslet nad tím, co mohou v rámci klimatické krize dělat, a připravit prezentaci toho, co by mohli jako studenti realizovat. „Prezentace, video, trénink blokády, protestsong, petice, obsazení kotelny, narušení dopravy či sabotáž toku fosilních energií atd.,“ uváděl podle serveru informační systém školy.

V anotaci podle Echo24.cz stálo, že člověkem způsobená klimatická změna představuje nejvážnější problém současného světa. „Její postup došel do takového stadia, že se začalo ve veřejném prostoru hovořit o klimatické krizi – a to hned v několika rovinách: krizi směřování planety, krizi klimatické vědy a politiky, krizi prosazování spravedlivých opatření či krizi subjektivity známé jako environmentální žal,“ stálo podle serveru.

Údajný screen ze sylabu koluje i na sociálních sítích.

„Vychovává teroristy“

Macinka následně v pořadu XTV prohlásil, že Univerzita Karlova „vychovává teroristy“. Upozornil mimo jiné na to, že sabotáž je v Česku trestným činem. Jeho výrok univerzita i fakulta odmítly.

Podle Seznam Zpráv chce Macinka záležitost projednat i s ministrem školství Robertem Plagou.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření samotnou fakultu. Ta však věc odmítla komentovat s tím, že vydá prohlášení. Kdy tak učiní, neuvedla.

Hnutí Duha vyzvalo Macinku k omluvě za přirovnání k teroristům, jinak podá žalobu

„Bylo zjištěno, že sylabus volitelného (tedy nepovinného) jednosemestrálního předmětu Úvod do klimatické krize obsahoval v zadání úkolu pro studující – určeného jako podklad pro kritickou diskuzi v semináři – formulaci, kterou vedení fakulty vyhodnotilo jako obsahově nevhodnou a neslučitelnou se standardy pedagogické praxe,“ uvedla pro Seznam Zprávy proděkanka pro vnější vztahy Ľudmila Lacková.

O problematické formulaci fakulta podle ní věděla ještě před veřejnou kritikou. Samotný úkol neměl vést k nabádání studentů k nelegální či jiné problematické činnosti. Měl naopak rozvíjet kritické myšlení o hranici mezi aktivismem a trestnou činností.

„Nešťastně formulované zadání“

„Jednalo se o velmi nešťastně formulované zadání úkolu do skupinové diskuze, kde studující měli kriticky reflektovat různé způsoby boje proti klimatické krizi, které se ve společnosti objevují,“ doplnila Lacková.

Fakulta sice připustila pochybení, tvrzení o „vychovávání teroristů“ ale odmítá.

„Červenou Červenému.“ Stovky lidí v Praze protestovaly proti Motoristům

Proti výroku ministra se ohradila i Univerzita Karlova. Mluvčí Michaela Lagronová uvedla, že podobné „paušalizující výroky“ poškozují důvěru ve vzdělávání a demokratické instituce.

„Tedy k principům, které jsou v přímém protikladu k jakékoli formě extremismu,“ dodala.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Poletím běžnou linkou, ale je to nůž do zad, řekl Vystrčil k cestě na Tchaj-wan

Přímý přenos
Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v úvodu úterní tiskové konference poděkoval lidem za podporu. Rovněž mluvil o hodnotách v politice. „Poletím běžnou linkou,“ řekl poté Vystrčil k cestě na...

21. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:08

Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Muž napadl ženu silným klackem. Zaměstnankyně servisu s traktory skončila v...

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s...

21. dubna 2026  17:03

Ukrajina dokončila opravu Družby, lze obnovit provoz, oznámil Zelenskyj

Ropovod Družba u ukrajinského města Brody

Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

21. dubna 2026  16:47,  aktualizováno  17:01

Učil jak na ekologické blokády či sabotáže. Fakulta ho po Macinkově kritice propustila

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy přestal vyučovat doktorand Róbert Repka. Jeho předmět čelil kritice ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky, který upozornil, že kurz Úvod...

21. dubna 2026  16:55

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:46

Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu Zavoral

Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu...

Za velmi nepovedený označil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral návrh ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře, který počítá se zrušením poplatků pro veřejnoprávní média. „Beru to...

21. dubna 2026  16:15,  aktualizováno  16:40

Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně

Kolaps na fotbale. Diváka oživovali přímo na tribuně

Souboj se v pondělí v Brně neodehrával jen na fotbalovém hřišti, ale i v hledišti. Na brněnském městském stadionu během utkání Artisu a Táborskem upadl na schodišti mezi řadami sedadel jeden z...

21. dubna 2026  16:37

Finští kadeti při letech „kreslili“ penisy, čeká je disciplinární trest

Letové trasy finských kadetů během výcviku, které na radaru připomínaly...

Výcvik finského letectva vzbudil pozornost, když letové trasy kadetů zaznamenané veřejně dostupnou službou Flightradar připomínaly vulgární tvary. Incident se odehrál během cvičení u města Jyväskylä....

21. dubna 2026  16:28

Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Ilustrační snímek

Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance...

21. dubna 2026  16:22

Tisíce iPhonů ze Slovenska mohly skončit v Rusku. Fotbalový svaz nákup popírá

Šéf Slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik (5. března 2026)

Slovenská policie prověřuje podezření, že někdo do Ruska vyvezl tisíce mobilních telefonů značky Apple. Podle informací médií je přes pochybného dodavatele objednal Slovenský fotbalový svaz (SFZ)....

21. dubna 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po čtyřech letech je jako nové. V Lovosicích dokončili opravu vlakového nádraží

V Lovosicích otevřeli opravené vlakové nádraží. (21. dubna 2026)

Cestující mohou od úterý opět využívat nově zrekonstruovanou nádražní budovu v Lovosicích. Po letech prací a řadě odkladů se tak podařilo dokončit kompletní obnovu celého vlakového nádraží, která...

21. dubna 2026  16:09

Zabráníme volbě Rady ČT, řekl Havel. Opozice ji navrhuje vyřadit z programu

Přímý přenos
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Opozice oznámila, že zablokuje Sněmovnu, pokud bude vládní koalice usilovat o volbu nových členů Rady České televize. Jako první to oznámil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, další opoziční strany...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.