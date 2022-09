Záchranáři budou mít nárok na dřívější odchod do starobního důchodu

„Ten systém je nastavený tak, že zhruba po odpracování dvaceti let je to přesně ekvivalent 4 440 odpracovaných sněm, bude mít nárok zdravotnický záchranář odejít do důchodu dříve. V tom případě těch dvaceti let bude moci ten důchod být dříve o třicet kalendářních měsíců,“ řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Když bude záchranář pracovat déle, bude se mu možnost dřívějšího důchodu prodlužovat. Za každých dalších 74 odpracovaných směn o jeden měsíc. „Případně až do maximální teoretické lhůty pěti let,“ uvedl Jurečka.

Zaměstnavatel bude mít také povinnost odvádět větší sociální pojištění. Sazba odvodů by se zaměstnavatelům u těchto pracovníků do roku 2026 postupně zvyšovala z 21,5 na 26,5 procenta. Změnu, která má začít platit od ledna 2023, ještě musí schválit parlament.