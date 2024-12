Shoda na dřívější penzi pro těžce pracující bude do Vánoc, věří Stanjura

Podle dřívějších informací by zaměstnavatelé měli povinně spořit na penzi čtyři procenta mzdy lidem, kteří pracují v takzvané třetí rizikové kategorii v chladu, teple, s fyzickou zátěží a vibracemi. Týkat by se to mělo asi 108 000 pracovníků. Opozice a odbory zamýšlené řešení kritizují.

„Buď příští, nebo přespříští týden zasedne koaliční skupina expertů. Shodli jsme se na zadání. Naši experti připravili řešení, případné možné drobné nuance. Předpokládám, že do Vánoc dosáhneme politické shody. Pokud to opozice nebude blokovat, tak to stihneme v tomto volebním období,“ uvedl Stanjura.

Reformní důchodovou novelu schválila Sněmovna i Senát a nyní čeká na podpis prezidenta. Zákon počítá s tím, že by dřív do penze bez krácení pobírané částky mohli chodit lidé z takzvané čtvrté rizikové kategorie, tedy asi 12 000 pracovníků.

Mohli by odejít na odpočinek podle počtu odpracovaných směn až pět let před řádným důchodovým věkem. Zaměstnavatelé by za ně platili o pět procentních bodů vyšší odvody. Stejná pravidla měla podle původního návrhu platit i pro zmíněné zaměstnance ze třetí rizikové kategorie, nakonec ale z návrhu vypadli.

Podle koaličních politiků je nová varianta lepší. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že lidé budou moci s úsporami sami nakládat. „Sami rozhodnou, zda s naspořenými penězi nastoupí do předdůchodu, nebo budou ještě pracovat a využijí je až v řádné penzi. Nový návrh nebere v potaz ani počet odpracovaných směn,“ řekl Jurečka.

Odbory zamýšlené řešení kritizují. Prosazovali původní návrh. Odvolávají se na to, že se na něm rok pracovalo a shoda byla i se zaměstnavateli. Podle odborářů naspořené příspěvky od zaměstnavatelů na dřívější penzi stačit nebudou. Předáci řekli, že se obrátí na prezidenta s žádostí, aby reformní důchodovou novelu nepodepsal.

Proti návrhu je i opozice. Politici ANO několikrát zopakovali, že vláda pracovníky z třetí rizikové kategorie „hodila přes palubu“. ANO už dřív oznámilo, že pokud bude po volbách vládnout, reformu zreviduje a část zruší.