Poslední šance na předčasný důchod. Od října se výrazně zpřísňují podmínky

Žádost si chce stihnout podat i dvaašedesátiletý Josef z Kolína, který nárok na předčasnou penzi získá teď v srpnu. Splněno má necelých 38 let důchodového pojištění. Nemůže však už řadu měsíců sehnat práci a bojí se, že ji do řádného termínu penze už nezíská. „Chci mít alespoň nějakou jistotu. Když to teď prošvihnu, mohl bych být také pár let bez peněz, než získám nárok na důchod,“ říká pan Josef.

Paradox předčasného důchodu

„Očekáváme nárůst počtu žadatelů. Ovšem značné množství důchodců s možným nárokem na předčasný či řádný starobní důchod na konci tohoto roku do předčasného starobního důchodu odešlo již v roce 2022 a 2023,“ sdělila MF DNES mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.