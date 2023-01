Experti se zmýlili. Stanjura hledá, jak změnit pravidla pro předčasný důchod

Vláda jedná o úpravě parametrů pro předčasné důchody. V dalších letech by se již nemělo stávat, že výměra důchodu při předčasném odchodu do penze bude vyšší než při standardním odchodu. Přesně to se ale stalo v loňském roce, řekl ve čtvrtek ministr financí Zbyněk Stanjura. Zároveň zdůraznil, že předčasné důchody nechce zcela rušit.