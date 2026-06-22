Zvýšení zájmu lze podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) spatřovat ve změně právní úpravy, která od ledna 2026 nově zavedla poloviční krácení předčasného důchodu. Pokud žadatel získal alespoň 45 let důchodového pojištění, nesnižuje se mu za každých započatých 90 dnů předčasnosti výpočtový základ o 1,5 procenta, ale jen o 0,75 procenta. To je dokonce méně, než jaké bylo krácení ve dvou letech před zpřísněním podmínek v roce 2023.
„Změna pravidel je pravděpodobně rozhodujícím důvodem letošního výrazného nárůstu zájmu a mohla zvýšit atraktivitu předčasného starobního důchodu, protože finanční sankce je podstatně nižší,“ sdělila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.
Mnoho lidí má také obavy ze změn v důchodech, které chystá tato vláda, a chtějí stihnout stávající „jistoty“. Podobně lidé uvažovali, když v roce 2023 docházelo k mimořádným valorizacím.