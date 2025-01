Seznamte se s Paulem, simulátorem nedonošeného dítěte. Má 3D hrtan a dýchá

Váží pouhých 1100 gramů a měří 35 centimetrů. Simulátor Paul 2.0 tak odpovídá velikosti dítěte předčasně narozeného ve 27. týdnu těhotenství. V tomto období čelí dětský organismus extrémně vysokému riziku život ohrožujících komplikací. Díky simulátoru z dílny SIMCharacters už se ale lékaři mohou na tyto situace připravit.

Na simulátor přispěl i Nadační fond Evy Pavlové či Harley Davidson Praha, jehož benefičních jízd se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Simulátor Paul stál 1,5 milionu korun a totožná částka je potřeba i na jeho další vybavení. Chlapečka z 3D tiskárny, který leží na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář), už chystají na interaktivní kurzy pro zdravotníky z celého Česka.

„Paul je logickým vyústění naší práce po dlouhá léta, stejně tak jako patnáct let trvajícího výzkumu v péči o předčasně narozené děti. Tyto děti mají specifické chování podle toho, v jaké fázi těhotenství se narodí. Proto postupy v péči o ně musí být velmi dobře zažité,“ zdůraznil Richard Plavka, primář neonatologického oddělení kliniky u Apolináře.

Podle něj byla neonatologie ještě v 90. letech záchranou o život, ale do jisté míry i experimentem. „To už dnes neplatí. Na Paulovi dokážeme výborně simulovat problémy předčasně narozených dětí,“ dodal Plavka.

Pláče a jeho kůže umí zmodrat

A co všechno revoluční simulátor umí? Paulův hrtan je anatomicky dokonalou kopií z 3D tiskárny. Umožňuje tak velmi přesnou zkušenost při zavádění intubační trubice do průdušnice. Paulův hrudník se pohybuje v rytmu dechu a tlukotu srdce.

Také umí plakat a vydávat grunting (chrčivý zvuk při výdechu signalizující dýchací potíže). Má také neslyšný hmatný pulz na pupečníku a na všech čtyřech končetinách a pomocí stetoskopu je možný poslech dechových, srdečních, plicních a střevních zvuků.

Ani to vše by ale pro realistický nácvik kritických situací zdaleka nestačilo. To, co činí Paula skutečně unikátní technologií, je jeho napojení na monitorovací systém, který v reálném čase zobrazuje formou 3D animací všechny činnosti prováděné školeným zdravotníkem.

Na displeji lze snadno zkontrolovat údaje o stavu Paula, včetně komprese hrudníku, hloubky zavedení endotracheální kanyly, polohy pupečníkového žilního katétru nebo poloze hlavičky.

Prostřednictvím intuitivního dotykového displeje připomínajícího tablet lze snadno upravit jeho vitální funkce. Umožňuje rovněž snadné vytvoření a rychlé uložení požadovaného zdravotního stavu pacienta a propojení s časovými parametry, díky čemuž je možné snadno vytvářet nové scénáře. Kromě všeho popsaného má Paul celou řadu dalších funkcí, potřebných pro špičkový výcvik neonatologických profesionálů.