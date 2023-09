O předčasný důchod žádalo víc lidí než za loňský rok. Kvůli přísné novele

Chtěli odejít do předčasného důchodu dříve a za výhodnějších podmínek. Podle aktuálních čísel, která dnes (v pátek) zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), zažádalo od začátku letošního roku jen do 15. září na 86 tisíc lidí. A ještě před koncem třetího kvartálu je tak jasné, že do předčasné penze odejde více lidí než za celý loňský rok. Další desítky tisíc lidí mají sepsaný předstupeň žádosti.

„Zatímco v roce 2021 bylo během celého roku podáno 30 006 žádostí o předčasný starobní důchod, v roce 2022 to bylo 80 653 žádostí. A tento trend přetrvával i v roce 2023, kdy do 15. září tohoto roku eviduje ČSSZ 86 425 žádostí o předčasný starobní důchod,“ vypočítala mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Přitom loňská čísla skokově narostla až v posledních třech měsících. „Na konci roku 2022 došlo vlivem ekonomických událostí ke zcela výjimečné situaci, kdy odchod do předčasného starobního důchodu mohl znamenat i výraznou finanční výhodu oproti odchodu do důchodu v roce 2023,“ vysvětlila Drmolová.

Lidé si požádali přes speciální tiskopis o takzvané uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, tedy jakýsi předstupeň žádosti. A samotnou žádost o odchod do předčasného důchodu s nimi úředníci sepisovali až letos. Jenže do toho vláda Petra Fialy (ODS) přišla s novelou, která odchod do předčasného důchodu zpřísňuje. Zkracuje třeba možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části penze do řádného důchodového věku.

„S blížícím se termínem zpřísnění se zvýšil počet nových žádostí o předčasný důchod. Někteří klienti opět využili tiskopis a o důchod teprve žádat budou,“ vysvětluje další nárůst Drmolová.

Vůbec nejvíc žádostí o předčasný důchod sepsali úředníci v srpnu, a to přes 13 tisíc. Dalších více než 26 tisíc lidí v srpnu podalo na ČSSZ zmíněný tiskopis, který žádosti předchází. Což je asi třikrát více než za červenec. Jen pro srovnání - loni v srpnu sepsali úředníci 3,5 tisíce řádných nových žádostí.

To všechno se odehrálo v době, kdy politická debata vrcholila. Zároveň tehdy kabinet předpokládal, že nový zákon prezident Petr Pavel podepíše ještě do konce 31. srpna, aby mohl začít platit hned od 1. září. To se ale nakonec nestalo a přísnější pravidla pro odchod do předčasného starobního důchodu začnou platit od 1. října.

V září však podle dosavadních čísel už lidé úřady útokem nebrali. „V období od 1. do 15. září bylo podáno celkem 4 137 žádostí o předčasný starobní důchod, což je značný pokles oproti předchozím měsícům, a lze předpokládat, že se celá situace začíná stabilizovat,“ doufá Drmolová. K těmto žadatelům je ale potřeba připočíst ještě 3 706 těch, kteří podali tiskopis.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve odhadoval, že by měsíce navíc před zpřísněním podmínek mohlo využít na 10 tisíc případných žadatelů. A začátkem týdne prorokoval, že toto číslo se zřejmě naplní a „důchodové výdaje by to příští rok mohlo zvednout až o čtyři miliardy korun“.