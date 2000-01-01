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Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa předá či propůjčí státní vyznamenání, přišla řada politiků i dalších známých osobností. Podívejte se, kdo na slavnostní večer dorazil a s jakým doprovodem hosté přišli. Na snímku bývalý ministr obrany Alexandr Vondra a expremiér Mirek Topolánek.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) do Vladislavského sálu dorazil s manželkou Monikou. Společně se účastní slavnostního večera, během něhož prezident ocenil celkem 51 osobností.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prezident Petr Pavel přišel státní vyznamenání předat po boku první dámy Evy Pavlové.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se po příchodu přivítal s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) na slavnostní ceremoniál dorazil po boku poslankyně z téhož hnutí Barbory Rázgy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Společně se svou exmanželkou Janou Nagyovou na předávání státních vyznamenání přišel někdejší premiér Petr Nečas.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slavnostního předávání se účastní také ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř po boku své manželky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ceremoniálu se účastní také herečka Iva Janžurová. Té prezident Pavel propůjčil Řád bílého lva.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vedle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba usedla například předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prezident Pavel v úvodu svého proslovu přivítal také někdejší první dámu Dagmar Havlovou. Tu k místu doprovodil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V první řadě usedl bývalý prezident Václav Klaus. Jeho nástupce Miloš Zeman se slavnostního večera neúčastní.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na předávání přišel i bývalý premiér a předseda Nové sociální demokracie Vladimír Špidla.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ve Vladislavském sále usedl také poslanec za ODS a stínový ministr financí Jan Skopeček.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Pražském hradě nechyběl ani nejdéle sloužící poslanec a šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Z vládních představitelů se zúčastnil také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Autor: Michal Růžička, MAFRA