|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Hranice Asie? Poláci něco posílali Rakušákům přes Brno? Podivný radar rozjel fantazii
Hranice mezi Evropou a Asií, tajné zásilky mezi Polskem a Rakouskem, a dokonce i narážky na ovlivňování počasí. Neobvyklý pás srážek na středečním radaru rozjel fantazii diskutujících. Někteří se mu...
Policie začala vyšetřovat nález ostatků na místě masakru Němců v Postoloprtech
Policejní Úřad vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení ve věci nálezu ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. V červnu 1945 tam českoslovenští vojáci zabili...
Babiš přijal Magyara. Vztahy vlád Orbánovým odchodem neutrpěly, řekl
Společné jednání vlád Česka a Maďarska se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne. Bylo to vůbec první zasedání vládních kabinetů obou zemí, a to i přesto, že Andrej Babiš při svém minulém funkčním období...
Studium v USA na střední škole: J-1, nebo F-1? Průvodce výběrem, ceny a podmínky
Plánujete studium v USA na střední škole? Porovnejte pobyty J-1 a F-1, ceník, výběr školy i podmínky s odborníky ze STUDYLINE. Zjistěte více!
Říkáte tomu blitzkrieg, my Velký pátek, hájil Klempíř konec poplatků. Citoval Pavla
V Poslanecké sněmovně se sešel výbor pro média a kulturu, který na svém jednání projednává mediální zákon. Podle ministra kultury Oty Klempíře vláda rušení koncesionářským poplatků dává ČT a ČRo...
Vláda viní Katar, v ulicích se bojí války mezi bratry. Izrael po volbách sčítá rány
Od našeho zpravodaje v Izraeli Plakáty a nálepky kandidátů, které ještě před pár dny zdobily každou volnou píď veřejného prostoru, jsou fuč. V Tel Avivu ale po volbách úleva nepřišla. Sečtení 94 procent hlasů potvrdilo absolutní...
V turecké Kappadokii se po deštích zřítil „pohádkový komín“, dva lidé zemřeli
V turecké oblasti Kappadokie, jež patří k oblíbeným turistickým cílům, se ve čtvrtek zřítil kus skalního útvaru přezdívaného pohádkový komín. Důvodem byl zřejmě sesuv půdy způsobený silnými dešti....
Zachraňoval zatopené Srbsko, v Polsku ho vyznamenali. Teď se šéf hasičů stylově loučil
Účastnil se několika zahraničních misí, v Polsku přebral od tamního prezidenta Zlatý kříž za zásluhy, v tuzemsku se zase zasadil o používání technologie Cobra. Teď uznávaný velitel olomoucké hasičské...
Domácnosti v Česku šetří na topení, každému čtvrtému je zima, ukázal průzkum
Tepelný komfort doma nepociťuje téměř každý čtvrtý Čech, což je skoro dvakrát více než loni. Z aktuálního průzkumu dodavatele energií, společnosti Epet energie, vyplývá, že kvůli napjaté geopolitické...
Ruská ponorka vystřelila směrem k NATO raketu schopnou nést jaderné hlavice
Rusko směrem k zemím Severoatlantické aliance vyslalo raketu RSM-56 Bulava. Ta má dolet přes osm tisíc kilometrů a je schopná nést i jaderné hlavice, pochlubilo se ruské ministerstvo obrany.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Zapadl jsem po pás do bahna, v převráceném autě bylo dítě, vzpomíná oceněný řidič
Když auto jedoucí před ním zmizelo ze silnice, neváhal a vyrazil na pomoc. K Jindřichu Grillovi se brzy přidal Pavel Brožovský a společně pomohli zachránit tříčlennou rodinu z vozu, který v květnu...
Jeskyňáři v Moravském krasu zřejmě našli místo, kde v podzemí vzniká řeka Punkva
Jeskynní potápěči v Amatérské jeskyni v Moravském krasu s největší pravděpodobností objevili místo, kde spojením Sloupského potoka a Bílé vody vzniká řeka Punkva. Dosud se to přesně nevědělo. Zároveň...