Ale od začátku. Kabinet Andreje Babiše jmenoval v pondělí v devět hodin ráno prezident Petr Pavel. Na nádvoří Pražského hradu to ale žilo mnohem dřív. „Dobré ráno, máte otevřeno, pane prezidente,“ rozeznělo se po osmé hodině chodbou budovy Kanceláře prezidenta.
V ten samý okamžik vstoupila hlava státu. „Dobrý den,“ pozdravil se Pavel s přítomnou ochrannou službou. Nato zmizel v horních patrech Hradu, kde se měl uskutečnit slavnostní ceremoniál. Na nádvoří už v tu dobu parkoval modrý autobus, kterým se z Hradu měla Babišova vláda přesunout do Strakovy akademie.
Premiérovi se ale moc sedět nechtělo. Ostatně on sám se ještě ubezpečoval: „Já mám jet také v autobuse?“