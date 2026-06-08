Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O předání extremistky Liebichové do Německa rozhodne Vrchní soud

Autor: ,
  15:23
O předání německé pravicové extremistky Marly Svenji Liebichové do Německa bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Plzeňský krajský soud 1. června rozhodl o tom, že má být předána do Německa, kde má nastoupit do vězení. Liebichová proti rozhodnutí krajského soudu podala stížnost. Vyplývá to ze soudní databáze.
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, byl v roce 2023 pravomocně odsouzen...
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...
16 fotografií

Pětapadesátiletou Liebichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Liebicha, úředně si změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové přezdívaní lovci lebek. Soud ji poté poslal do vazby, kterou tráví v plzeňské věznici.

Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy, urážky a porušení autorského práva k dílům výtvarného umění. S odvoláním odsouzený neuspěl. Pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Trest si měla Liebichová odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam ale loni nenastoupila.

Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa

V květnu u plzeňského soudu řekla, že s předáním do Německa nesouhlasí. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost. Má strach, že se dostane do věznice s muži a bude zneužívána, vyjádřila i obavy o život.

Přestože tvrdí, že není rasistka, byla v Německu už dříve šestkrát odsouzena za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. Obává se tak i toho, že v německém vězení by byla s ostatními vězni, kteří jsou podle ní většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender lidem.

1. června 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Když i stopy po lepidle vyprávějí. Kampa vystavuje díla Šimotové a Pavlů

Výstava děl umělkyně Adrieny Šimotové Milá Adrieno v Museu Kampa

Museum Kampa ani v polovině roku nepolevuje a servíruje návštěvníkům vydatnou porci českého poválečného výtvarného umění. Své prostory až do 13. září poskytlo výstavám Milá Adrieno pořádané na počest...

8. června 2026  15:50

KVIFF 2026: Program, kdo jsou hlavní hosté a jak získat vstupenky na filmy ve Varech

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...

8. června 2026  15:40

Zaměstnanci pražské zoo jsou přetížení, ukázal audit. Ředitelka slibuje změny

Ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková

V pražské zoologické zahradě se podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžováním a také s finančním...

8. června 2026  15:35

Inspirace i pro Barcelonu. Do centra Brna se vrací fanzóna MotoGP, dorazí Salač

Filip Salač bude o víkendu v Brně jediným českým zástupcem. Závodí v kategorii...

Tentokrát už od úterý ožije náměstí Svobody v centru Brna fanouškovskou atmosférou před víkendovými závody MotoGP. Vrcholem akce nazvané Brno Grand Prix bude čtvrteční autogramiáda za účasti jezdců...

8. června 2026  15:31

Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti covidu-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je...

8. června 2026  9:14,  aktualizováno  15:28

Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy začne v roce 2032, Poláci jsou napřed

ilustrační snímek

Pouhých čtyřicet minut má po dostavění vysokorychlostní trati trvat cesta vlakem z Ostravy do polských Katovic. Pro obě města by to mohlo znamenat výraznou ekonomickou vzpruhu. Po dálnici jsou od...

8. června 2026  15:27

O předání extremistky Liebichové do Německa rozhodne Vrchní soud

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

O předání německé pravicové extremistky Marly Svenji Liebichové do Německa bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Plzeňský krajský soud 1. června rozhodl o tom, že má být předána do Německa, kde má...

8. června 2026  15:23

Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který...

Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...

8. června 2026  15:15

Noční můra. Ukrajinci uvěznili ruské turisty na Krymu, ochromili i železnici

Premium
Lidé tráví slunečný den u pobřeží Černého moře na Krymu. (25. dubna 2026)

Krym vstoupil do letní turistické sezony s příslibem plných pláží a bezstarostné dovolené. Mnoho návštěvníků ale místo odpočinku narazilo na dlouhé fronty u čerpacích stanic a někteří dokonce řeší,...

8. června 2026  15:12

Vláda schválila navýšení plateb pro zdravotní pojišťovny o 24 miliard korun

Premiér Andrej Babiš dorazil na zasedání vlády. Hlavním tématem bude koordinace...

Kabinet Andreje Babiše schválil navýšení plateb o 24 miliard korun za státní pojištěnce – tedy za důchodce, děti, studenty, ženy na mateřské či nezaměstnané. „Nejvíce času jsme věnovali...

8. června 2026  12:40,  aktualizováno  15:03

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Sněmovnu máme obstruovat, ale ne číst knihu o Karkulce. Urbanová o nové funkci

Premium
Barbora Urbanová

Pár zlatých konfet na podlaze poslaneckého klubu Starostů nadále připomínalo, že se tam ještě před chvílí slavilo. Barbora Urbanová se v pátek na druhý pokus stala místopředsedkyní Poslanecké...

8. června 2026

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

8. června 2026  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.