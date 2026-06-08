O předání extremistky Liebichové do Německa rozhodne Vrchní soud

Pětapadesátiletou Liebichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Liebicha, úředně si změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové přezdívaní lovci lebek. Soud ji poté poslal do vazby, kterou tráví v plzeňské věznici.
Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy, urážky a porušení autorského práva k dílům výtvarného umění. S odvoláním odsouzený neuspěl. Pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Trest si měla Liebichová odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam ale loni nenastoupila.
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Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa
V květnu u plzeňského soudu řekla, že s předáním do Německa nesouhlasí. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost. Má strach, že se dostane do věznice s muži a bude zneužívána, vyjádřila i obavy o život.
Přestože tvrdí, že není rasistka, byla v Německu už dříve šestkrát odsouzena za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. Obává se tak i toho, že v německém vězení by byla s ostatními vězni, kteří jsou podle ní většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender lidem.
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1. června 2026