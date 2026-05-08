Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Autor:
  12:15
Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes v rozhovoru se spolupředsedou Česko-německého diskuzního fóra Jörgem Nürnbergerem řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě Meeting Brno správného partnera. Vztahy s Německem ale česká debata kolem sjezdu podle Macinky neohrozí.

Macinka je dnes na nástupní návštěvě Berlína. Odpoledne se setká s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem. Dopoledne uctil památku obětí bývalé věznice v berlínské části Plötzensee, kde za druhé světové války nacisté o život připravili mimo jiné i více než 670 Čechoslováků, většinou českých odbojářů.

V rozhovoru s bývalým německým poslancem a nyní spolupředsedou Česko-německého diskuzního fóra Nürnbergerem přímo v Plötzensee Macinka řekl, že předák sudetských Němců Posselt při plánování nadcházejícího Sudetoněmeckého sjezdu podcenil reakci české veřejnosti. Část, především starší lidé, se podle něj staví proti akci, další část je vůči ní lhostejná.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, v návrhu usnesení chce, aby dolní komora českého parlamentu s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat příští čtvrtek.

Sudetoněmecký sjezd v Brně bude, vnímáme ho jako potřebný, říká pořadatel

Premiér Andrej Babiš tento týden řekl, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho podle něj nikdo nezúčastní. Z německé strany se na sjezd chystá mimo jiné spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder.

Macinka v rozhovoru s Nürnbergerem v Plötzensee, kterého se účastnil i český předseda diskuzního fóra Rudolf Jindrák, rovněž řekl, že sudetští Němci udělali chybu v tom, s kým se na české straně spojili. Iniciativu Meeting Brno označil za aktivisty a „politickou neziskovku“. Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli. Iniciativa organizuje na jižní Moravě řadu let mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

