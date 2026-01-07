Před Úřadem vlády už nevisí vlajka Ukrajiny. Místo ní je tam nově vlajka EU

Vlajku Ukrajiny nechal potom sundat také ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar a teď tak není ani před Úřadem vlády, kde byla vyvěšen po 24. únoru 2022, kdy vojska ruského diktátora Vladimira Putina přepadla Ukrajinu.
Změna byla přitom vidět už v pondělí, kdy ale na stožáru ještě nevisela místo ukrajinské vlajky vlajka EU, ale černý prapor.
Nebylo to ale kvůli velké tragédii ve švýcarském horském středisku Crans Montana, kde při požáru zemřely desítky lidí. Mluvčí vlády Karla Mráčková iDNES.cz ve středu dopoledne řekla, že černá vlajka visela kvůli jednomu z kolegů. Proč se po stažení černé vlajky nevrátila na stožár vlajka ukrajinská, zjišťuje.
Na Úřadu vlády je ve středu jednání Bezpečnostní rady státu, která i za účasti prezidenta Petra Pavla projednává pokračování české muniční iniciativy.
„Po všech jednáních, která jsem absolvoval, jsem se po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika zůstane v roli koordinátora. Do iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů,“ napsal premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sociální síti X po jednání takzvané koalice ochotných, tedy států podporujících Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Koalice ochotných se sešla v úterý v Paříži.