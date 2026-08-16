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Před sto padesáti lety obeplul moravský hrabě na fregatě svět. Na moři také válčil

Robert Oppelt
  17:00

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Moravský šlechtic Erwin Dubský to v císařském námořnictvu dotáhl po mnoha letech služby na palubách válečných lodí až na kontraadmirála. | foto: NPÚ

Před sto padesáti lety, v létě 1876, se zámek Lysice nedaleko Blanska mimořádně otevřel návštěvníkům. Hrabě Erwin Dubský se vrátil z cesty kolem světa a chtěl všem ukázat, co se ukrývalo v šedesáti bednách, které si ze své pouti přivezl. Ve třech zámeckých sálech, jež byly otevřeny každý den dopoledne, vystavil třináct set předmětů, dneska by se možná řeklo suvenýrů, z Číny, Japonska, Kalifornie, Bombaje či Patagonie. Řadu z nich mohou příchozí na zámku obdivovat dodnes.
Šlechta na cestách

Hrabě Erwin Dubský z Třebomyslic se narodil v roce 1836 v Brně. Po studiích na gymnáziu v Brně a ženijní akademii ve Vídni nastoupil v roce 1851 na námořní akademii v Terstu. Cesta mladého aristokrata ze starého rodu překvapivě nemířila k infanterii nebo kavalerii, jak by se očekávalo od šlechtického synka, ale k císařské maríně. Rakouská flotila se v té době zbavovala nespolehlivých Italů a mladý hrabě, přestože byl suchozemec z Moravy, dostal šanci.

Měl štěstí, protože o rok dříve císař Meidži zrušil samurajský stav a Dubský nakoupil vzácné samurajské meče i luky staré až několik set let.

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