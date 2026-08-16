Hrabě Erwin Dubský z Třebomyslic se narodil v roce 1836 v Brně. Po studiích na gymnáziu v Brně a ženijní akademii ve Vídni nastoupil v roce 1851 na námořní akademii v Terstu. Cesta mladého aristokrata ze starého rodu překvapivě nemířila k infanterii nebo kavalerii, jak by se očekávalo od šlechtického synka, ale k císařské maríně. Rakouská flotila se v té době zbavovala nespolehlivých Italů a mladý hrabě, přestože byl suchozemec z Moravy, dostal šanci.
Měl štěstí, protože o rok dříve císař Meidži zrušil samurajský stav a Dubský nakoupil vzácné samurajské meče i luky staré až několik set let.