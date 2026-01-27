Sněžit podle meteorologů začne už ve středu, kdy bude převážně zataženo a ráno a večer se místy objeví mlhy, i mrznoucí. Ráno se mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení objeví ojediněle, na jihozápadě Moravy a na západě Čech místy. Ale na večer předpovídá ČHMÚ v jižní polovině území srážky četnější.
„Zpočátku se při mrznoucím mrholení bude tvořit slabá ledovka,“ varuje meteorolog Štefan Handžák. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 1 až 5 °C, na západě Čech bude kolem nuly, na horách v tisíci metrech kolem -2 °C.
Ve čtvrtek, kdy se na školách rozdává vysvědčení, bude sněžit o něco více. Na jihu a jihovýchodě Moravy se v nížinách objeví spíše déšť se sněhem. V severní polovině Čech má sněžit jen lokálně. Večer začne ubývání srážek a na severu Čech protrhávání oblačnosti.
Meteorologové předpokládají, že připadne 2 až 15 centimetrů nového sněhu, v severní polovině Čech do pěti centimetrů.
Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)
Teploty v noci klesnou na +1 až -3 stupně, přes den bude nejčastěji mezi -2 až +2 stupni Celsia.
O pololetních prázdninách v pátek 30. ledna bude zataženo až oblačno, místy přechodně až polojasno. Se sněhem to bude slabší, napadne ho do čtyř centimetrů. Sněžit bude zpočátku místy, postupně během dne ojediněle nebo v přeháňkách.
Teploty v noci na pátek klesnou k nule až -4 stupňům, přes den budou stejné jako ve čtvrtek, od -2 k +2 stupňům.
V sobotu bude také zataženo až oblačno, ale místy i polojasno. Slabé sněžení jen ojediněle. V noci teploty spadnou na dva až sedm stupňů pod nulou, přes den se dostanou k -4 až +1 °C.
Ojedinělé sněhové přeháňky meteorologové předpovídají i na neděli a začátek příštího týdne. V prognóze od neděle do úterý jsou i postupně místy mrznoucí mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Noci budou stále mrazivé s teplotami mezi -1 až -6 stupni, na severovýchodě i kolem -8 stupňů. Nejvyšší denní teploty vystoupají nad nulu až k +5 °C, na severovýchodě a při mlze nebo nízké oblačnosti i jinde však ukážou kolem -2 stupňů.