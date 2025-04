V roce 1974 Václav Havel jako disident v trutnovském pivovaru „přikuloval“. Aby nepobuřoval, že do práce jezdí mercedesem, parkoval právě v Horské ulici. | foto: Karel Hádek

V devětadvacetistránkovém dopise hodnotí situaci, ve které se společnost nachází po šesti letech od zahájení tzv. normalizace, tedy po potlačení pražského jara. Popisuje ponížení lidí v totalitní společnosti, strach a pokrytectví.

„Není totiž u nás občana, který by nemohl být existenčně postižen, každý má co ztratit a každý má totiž důvod ke strachu. (...) Bylo dosaženo pořádku. Za cenu umrtvení ducha, otupení srdce a zpustnutí života. Bylo dosaženo vnější konsolidace. Za cenu duchovní a mravní krize společnosti (...). Je to pořádek bez života,“ psal Havel.

On sám tehdy pracoval v pivovaru a dobu zachytil i ve slavné divadelní hře Audience.

„Dopis je podle mě jedna z nejzásadnějších analýz, které Václav Havel napsal,“ řekl včera historik Radek Schovánek z Archivu bezpečnostních složek.

Patří podle něj také mezi základní dokumenty československého disentu.„Havel ten dopis koncipoval jako otevřený, a proto nebyl poslán pouze Gustávu Husákovi, ale i zahraničním tiskovým agenturám DPA, Reuters a AFP, které měly v tehdejším Československu oficiální zastoupení, a dopisovateli bavorského rozhlasu v Praze,“ vysvětluje Schovánek.

Husák si psaní pravděpodobně nikdy nepřečetl, jeho sekretariát ho Havlovi vrátil, oficiálně proto, že byl předem poskytnut „nepřátelským agenturám na Západě“ a že skutečným záměrem dopisu bylo „posloužit antikomunistické propagandě k útokům proti čs. státu, straně a lidu naší vlasti“, psalo se ve stručném vysvětlení z komunistického sekretariátu. Následovala dvoustránková Havlova odpověď, ve které se brání nařčení ústředního výboru.

Před 50 lety poslal Havel dopis Husákovi. Pak přišla Charta 77.

Dopis zabavila tajná policie

Dopis je dnes uložen v Archivu bezpečnostních složek. Tam se dostal v lednu 1977, když byl Havel zatčen za Chartu 77.

„Byla na něj uvalena vazba a ještě ten den byla u něj provedena domovní prohlídka a při té mu byl zabaven originál toho dopisu, včetně vratky z ÚV KSČ a jeho následné odpovědi, kterou si nechal v kopii,“ popisuje historik Schovánek. Tam také archiváři originál dopisu objevili.

Dopis nebyl v totalitním Československu oficiálně publikován a s jeho obsahem se mohli lidé seznámit pouze prostřednictvím vysílání zahraničních rozhlasových stanic, exilových časopisů nebo různých opisů.

Za opisy dopisu se vyhazovalo z práce

Havel nebyl bezprostředně po jeho sepsání nijak potrestán, do vazby se dostal až skoro o dva roky později kvůli Chartě 77. Schovánek ale připomíná, že za opisy dopisu se tehdy vyhazovalo z práce.

„Podařilo se dohledat příběh pěti lidí, pěti pedagogů z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří byli vyhozeni jenom za to, že si ten dopis přečetli,“ popisuje historik.

Na fakultu se dostal opis a jeden kolega udal ostatní, kteří si ho přečetli. „Havel v dopise mluví o strachu, mluví o tom, že nikdo si nemůže být jist, kdokoliv může být za cokoliv uvězněn. A my tady máme příběh lidí, kteří byli potrestáni jenom za to, že si ten dopis přečetli,“ vysvětluje historik.

Příběh dopisu si mohou lidé ode dneška prohlédnout na on-line výstavě Archivu bezpečnostních složek na jejich webu. Kromě samotného dopisu zde naleznou například odpověď Husákova sekretariátu, ohlasy ze zahraničí či osud učitelů pedagogické fakulty, kteří list šířili.