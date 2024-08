Bohemista: „Cyklistka Kopecký spadla“ zní divně. Jsem přítelem přechylování

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd uvádí, že „v běžné ani úřední komunikaci není přechylování příjmení povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem.“

„Je to tak,“ potvrzuje Prošek. „Česká republika nemá jazykový zákon nebo jiný právní předpis, který by jasně předepisoval, které jazykové prostředky a v kterém prostředí se mají závazně užívat.“

Některé státy sice na jazyková pravidla podle něj zákon mají. „Ale jako odborníci v tomto oboru jsme zatím spokojeni s tím stavem, který u nás je. Myslíme si, že jazyku spíše prospěje osvěta, informování a vědecký výzkum než to, že bychom někoho vyloženě nutili k tomu, aby za nějakých okolností používal určité jazykové prostředky pod hrozbou, pokutou nebo jiným trestem.“

Jedna norma v Česku ale do jazykových zvyklostí zasáhla poněkud významněji. Od 1. ledna 2022 si totiž může každá žena svobodně zvolit, zda bude mít ve své občance přechýlenou či nepřechýlenou formu svého příjmení.

A je o to zájem. Až pětina nových zápisů ženských příjmení do matriky totiž má nepřechýlenou podobu. To s sebou ale přináší celou řadu komplikací, kterých jsme svědky například během olympijských her.

Někdy neutrální varianta neexistuje

V médiích se například objevil titulek „Cyklistka Kopecký spadla“. „To zní divně, lidsky řečeno,“ uvádí k tomu Prošek. „Pochopitelně, že to je přesně ten případ, ve kterém je vidět, že tu jde proti sobě tendence nechat si nepřechýlené příjmení a zároveň ho nějak začlenit do gramatického systému. A to je přesně ten případ, ve kterém vám nikdo z odborníků neporadí žádnou konkrétní neutrální variantu.“

A právě neutrální varianta, která nebude tahat za uši a bude se s ní dobře pracovat v psané i mluvené formě, je ideální pro hovorovou češtinu, ale také pro novináře či spisovatele. I proto ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd říká, že přechýlená ženská příjmení znějí v běžné řeči přirozeněji a snadněji se skloňují.

„Jsem typ, který o jazyce přemýšlí v jeho systémových souvislostech, takže pokud jde o přechylování, tak samozřejmě vidím systémové výhody toho, že při použití přechýleného příjmení je velmi snadné začlenit jej do kontextu. Ano, přechýlená ženská příjmení považuji za vhodný jazykový prostředek pro to, abychom se vyhnuli jazykovým nedorozuměním a komunikačním nesnázím,“ vysvětluje Prošek.

Graf porazila Williams?

Výhodou jsou přechýlená příjmení například v krátkých větách či v titulcích. Například u věty Williams porazila Graf čtenář stoprocentně nepozná, kdo vlastně vyhrál, kdežto v přechýlené podobě je jasné, že Grafová porazila Williamsovou.

Největší diskuse se vedou právě v případě přechylování zahraničních ženských příjmení. Čeština v tom dává konkrétním uživatelům velikou volnost. Neexistuje žádné pravidlo, které by zakazovalo používat nepřechýlená příjmení. Vždy záleží na konkrétním mluvčím či vedení redakce konkrétního média, ať už televize, rádia, novin, časopisu či webu.

O Steffi Grafové tak podle Proška můžeme psát bez problémů i v nepřechýlené formě, tedy bez přípony -OVÁ. Některá česká média už takto o zahraničních sportovkyních či političkách hovoří, ale jiná jsou stále konzervativní, například sportovní redakce České televize. Přechyluje ale také Rádio Impuls, zpravodajský server iDNES.cz nebo deník MF DNES.

Tato média se pak ale paradoxně dostávají do problémů ve chvíli, kdy jména zahraničních sportovkyň sice přechylují, ale příjmení domácích hráček, které mají v úředních dokumentech na vlastní přání mužskou variantu, nepřechylují.

Vznikají tak absurdní situace, kdy proti sobě může teoreticky nastoupit Samson proti Seidelové, což působí tak, jako kdyby stál proti Němce na kurtu mužský tenista.

Jak skloňovat čínská ženská jména? Jaké další trendy se objevují v současné češtině? Kdy Ústav pro jazyk český zveřejní další nová kodifikovaná pravidla českého pravopisu? A budeme někdy psát ve shodě podmětu s přísudkem měkké i pro ženský i mužský rod? I na to odpovídal Martin Prošek v Rozstřelu.