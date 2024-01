Soud kývl na vydání Inda do USA za chystání vraždy. Zbývá Blažkův souhlas

Gupta byl zadržen v červnu v Praze na základě americko-české extradiční smlouvy. Nyní je podle serveru v pražské pankrácké věznici. Vrchní soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v tomto týdnu v neveřejném jednání, uvedly dále Seznam Zprávy .

„Nemáme zatím potvrzeno, že bylo usnesení doručeno všem procesním stranám, z toho důvodu nemůžeme blíže rozhodnutí komentovat,“ uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Tvrdí, že si ho policie s někým spletla

Nikhilu Guptovi hrozí za čin, z něhož je obviněn, až dvacet let vězení. Po příletu do Česka odmítl, že by by zapleten do něčeho, co stojí v obvinění. „Přijel jsem pouze na víkend do České republiky, abych si to tady užil,“ řekl tehdy českým policistům.

Podle obvinění zaslaného do Česka je však podezřelý, že připravoval vraždu sikhského aktivisty, právníka Gurpatwanta Singh Pannuna, který žije v New Yorku.

Podle serveru Seznam Zprávy Pannun prosazuje vznik státu náboženského společenství Sikhů a indické ministerstvo vnitra ho od července 2020 vede na seznamu teroristů, protože se opakovaně přihlásil k různým teroristickým incidentům v Indii a letos v dubnu ve videu hrozil i indickému premiérovi.

Gupta však tvrdí, že si ho americká policie s někým spletla. Soudkyně Blanka Bedřichová však loni do usnesení o jeho vydání napsala, že důkazů proti němu je dostatek.