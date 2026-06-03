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Kdo povede Prahu? Strany představily lídry, o primátorský řetěz je tlačenice

Robert Oppelt
  16:30
Většina stran už má jasno, koho na podzim pošle do toho nejzajímavějšího volebního klání, tedy do boje o post pražského primátora. Hlavní město má rozpočet jako menší ministerstvo a primátor kompetence jako hejtmani. Metropole tak bude tím nejdůležitějším bojištěm podzimních voleb.
Zleva Tomáš Portlík, Adam Scheinherr, Petr Hlaváček, Ondřej Prokop a Tereza...

Zleva Tomáš Portlík, Adam Scheinherr, Petr Hlaváček, Ondřej Prokop a Tereza Nislerová | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušMAFRA

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík
Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....
Lídryně Pirátů pro komunální volby 2026 v Praze, ekonomka Tereza Nislerová,...
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Nejviditelnějším kandidátem podzimních voleb je zatím lídr pražského SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. O nejvýraznější tvář pražské ODS se jako kandidátovi na primátora mluvilo už před čtyřmi lety, tehdy ale dostal přednost známější politický veterán Bohuslav Svoboda.

„Ucházet se o post primátora hlavního města pro mě znamená především obrovskou zodpovědnost,“ uvedl společný kandidát ODS a TOP 09 na primátora Portlík a označil schválenou kandidátku za nejsilnější komunální tým v Praze.

„Máme kandidátku postavenou na lidech, kteří za sebou mají výsledky, zkušenost a důvěru obyvatel. Nejsou to politici, kteří město pouze komentují. Jsou to lidé, kteří každý den reálně řídí město a řeší konkrétní problémy Pražanů. Jsem přesvědčen, že právě takový tým dnes Praha potřebuje,“ dodal.

Na kandidátce SPOLU budou chybět lidovci, k ODS se přidala jen topka. Na kandidátce je bude reprezentovat třeba pražský radní Michal Hroza, je na ní řada starostů městských částí.

Pražská ODS vyšle do komunálních voleb devatenáct starostů. Povede je Portlík

Jasno má od neděle o pražském lídrovi i hnutí ANO. Tentokráte nepřekvapí nečekaným lídrem jako Adrianou Krnáčovou nebo Petrem Stuchlíkem. Krajský sněm zvolil lídrem zkušeného komunálního politika Ondřeje Prokopa. Ten už před časem odstartoval viditelnou a silně konfrontační kampaň.

„Město potřebuje kompetentní manažerské vedení, které bude mít od prvního dne po volbách odvahu i zkušenosti rozhodovat. Ne vedení, které se bude schovávat za další zbytečné studie, obrázky a vizualizace,“ uvedl Prokop. Ambici usednout do primátorského křesla nijak neskrývá. Na kandidátce nechybí podle Prokopa ani další zkušení komunální politici Mária Ševčíková, Martin Benkovič, Lenka Vedralová nebo Jan Hušbauer.

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Zbrusu nového lídra mají Piráti. Už v lednu si vybrali ekonomku Terezu Nislerovou. Předseda Pirátů a bývalý primátor Zdeněk Hřib ale na kandidátce zůstal, bude na desátém místě, většina kandidátů jsou nové tváře. „Zastávám princip přirozené obměny v nějakém logickém časovém období. Dlouhodobě se ukazuje, že naši voliči mají zájem o nové a neokoukané tváře,“ říká Nislerová.

Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Chybět bude současná náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

Stejného lídra jako před čtyřmi představili v pondělí Starostové. Politik a architekt Petr Hlaváček má v podzimních volbách ambici získat dvacet procent a pokračovat v práci v pražské radě. Na spekulace, s kým by chtěl v metropoli vládnout, je podle Hlaváčka ještě čas. „Do voleb se toho odehraje ještě hodně, ale i koalice v komunální politice mají svoje hranice,“ vysvětlil.

Na pražské kandidátce budou mít Starostové třeba radního pro školství Antonína Klecandu, místostarostu Prahy 3 a bývalého ministra Pavla Dobeše nebo divadelníka a místostarostu Prahy 6 Petra Prokopa.

STAN povede do voleb v Praze Hlaváček. Do boje o Senát vyšle spisovatele

Adam Scheinherr bude lídrem na primátora hnutí Praha sobě, Zelených a lidovců. Na druhém místě bude kandidovat producentka Hana Třeštíková, třetí místo obsadí starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Scheinherr slíbil, že koalice Prahy sobě, KDU-ČSL a Zelených své předvolební závazky dodrží a nezapomene na ně ani po volbách. „Praha potřebuje primátora, který myslí na malé projekty,“ řekl. Hlavní město podle něj potřebuje politiky, kteří neuvažují jen v horizontu jednoho volebního období.

Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr

V pondělí na Štvanici Praha sobě představila také volební píseň, která vychází z populární skladby Diamonds americké zpěvačky Rihanny. Z reproduktorů tak během zahájení zaznělo upravené heslo „Shine bright like a Scheinherr“ (tedy v překladu „Zař jasně jako Scheinherr“).

Klempíř nedopadne jako Pirát Bartoš. Šťastný o ČT, fotbale i pražských volbách

Jedním z posledních, kdo lídra nemají, jsou Motoristé. Jejich pražský předseda Boris Šťastný zatím spíše vyvrací jména kandidátů. Nebude to ani Pavel Bém ani Filip Turek. Kandidáty podle Šťastného představí v následujících měsících. „Máme v hlavě některé možné nominace, ale ještě nejsme rozhodnuti,“ uvedl pro iDNES.cz.

Kdo by měl řídit Prahu?

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