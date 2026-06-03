Kdo povede Prahu? Strany představily lídry, o primátorský řetěz je tlačenice

Nejviditelnějším kandidátem podzimních voleb je zatím lídr pražského SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. O nejvýraznější tvář pražské ODS se jako kandidátovi na primátora mluvilo už před čtyřmi lety, tehdy ale dostal přednost známější politický veterán Bohuslav Svoboda.
„Ucházet se o post primátora hlavního města pro mě znamená především obrovskou zodpovědnost,“ uvedl společný kandidát ODS a TOP 09 na primátora Portlík a označil schválenou kandidátku za nejsilnější komunální tým v Praze.
„Máme kandidátku postavenou na lidech, kteří za sebou mají výsledky, zkušenost a důvěru obyvatel. Nejsou to politici, kteří město pouze komentují. Jsou to lidé, kteří každý den reálně řídí město a řeší konkrétní problémy Pražanů. Jsem přesvědčen, že právě takový tým dnes Praha potřebuje,“ dodal.
Na kandidátce SPOLU budou chybět lidovci, k ODS se přidala jen topka. Na kandidátce je bude reprezentovat třeba pražský radní Michal Hroza, je na ní řada starostů městských částí.
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Jasno má od neděle o pražském lídrovi i hnutí ANO. Tentokráte nepřekvapí nečekaným lídrem jako Adrianou Krnáčovou nebo Petrem Stuchlíkem. Krajský sněm zvolil lídrem zkušeného komunálního politika Ondřeje Prokopa. Ten už před časem odstartoval viditelnou a silně konfrontační kampaň.
„Město potřebuje kompetentní manažerské vedení, které bude mít od prvního dne po volbách odvahu i zkušenosti rozhodovat. Ne vedení, které se bude schovávat za další zbytečné studie, obrázky a vizualizace,“ uvedl Prokop. Ambici usednout do primátorského křesla nijak neskrývá. Na kandidátce nechybí podle Prokopa ani další zkušení komunální politici Mária Ševčíková, Martin Benkovič, Lenka Vedralová nebo Jan Hušbauer.
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Zbrusu nového lídra mají Piráti. Už v lednu si vybrali ekonomku Terezu Nislerovou. Předseda Pirátů a bývalý primátor Zdeněk Hřib ale na kandidátce zůstal, bude na desátém místě, většina kandidátů jsou nové tváře. „Zastávám princip přirozené obměny v nějakém logickém časovém období. Dlouhodobě se ukazuje, že naši voliči mají zájem o nové a neokoukané tváře,“ říká Nislerová.
Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Chybět bude současná náměstkyně primátora Jana Komrsková.
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Stejného lídra jako před čtyřmi představili v pondělí Starostové. Politik a architekt Petr Hlaváček má v podzimních volbách ambici získat dvacet procent a pokračovat v práci v pražské radě. Na spekulace, s kým by chtěl v metropoli vládnout, je podle Hlaváčka ještě čas. „Do voleb se toho odehraje ještě hodně, ale i koalice v komunální politice mají svoje hranice,“ vysvětlil.
Na pražské kandidátce budou mít Starostové třeba radního pro školství Antonína Klecandu, místostarostu Prahy 3 a bývalého ministra Pavla Dobeše nebo divadelníka a místostarostu Prahy 6 Petra Prokopa.
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Adam Scheinherr bude lídrem na primátora hnutí Praha sobě, Zelených a lidovců. Na druhém místě bude kandidovat producentka Hana Třeštíková, třetí místo obsadí starosta Prahy 7 Jan Čižinský.
Scheinherr slíbil, že koalice Prahy sobě, KDU-ČSL a Zelených své předvolební závazky dodrží a nezapomene na ně ani po volbách. „Praha potřebuje primátora, který myslí na malé projekty,“ řekl. Hlavní město podle něj potřebuje politiky, kteří neuvažují jen v horizontu jednoho volebního období.
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V pondělí na Štvanici Praha sobě představila také volební píseň, která vychází z populární skladby Diamonds americké zpěvačky Rihanny. Z reproduktorů tak během zahájení zaznělo upravené heslo „Shine bright like a Scheinherr“ (tedy v překladu „Zař jasně jako Scheinherr“).
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Jedním z posledních, kdo lídra nemají, jsou Motoristé. Jejich pražský předseda Boris Šťastný zatím spíše vyvrací jména kandidátů. Nebude to ani Pavel Bém ani Filip Turek. Kandidáty podle Šťastného představí v následujících měsících. „Máme v hlavě některé možné nominace, ale ještě nejsme rozhodnuti,“ uvedl pro iDNES.cz.