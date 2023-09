Hlavu vzhůru lidé na Hradě nezvednou. Výstava ukáže, jaká umělecká díla míjejí

„Návštěvníci si tak v detailu budou moci prohlédnout to, co lze v katedrále vnímat jen zdálky,“ říká autor výstavy Petr Chotěbor. Zhlédnout ji mohou v prostorách Císařské konírny Pražského hradu od nynějšího pátku až do 31.prosince 2023.

„Každé z oken je představeno snímkem celku a fotografiemi vybraných detailů, které návštěvník z normálního pohledu nemá možnost vidět,“ dodal Chotěbor.

Výstava podle něj ukazuje bohatství námětů, různé výtvarné styly i odlišné umělecké techniky, například mozaiku z barevných sklíček nebo malbu na skle.

„Některá okna měla zajímavé osudy. Nejstarší výplně byly po třiceti letech nahrazeny jinými a ty původní nalezly uplatnění v jiném kostele,“ popisuje Chotěbor.

Na výstavě budou k vidění i vzácné zbytky původních skleněných vitráží ze 14. století. Výstava neukazuje jen vitráže, ale mnohem víc – třeba středověké a novodobé kamenné kružby oken a příklady jejich sochařské výzdoby. „Návštěvník má jedinečnou možnost nahlédnout i do postupu tvorby vitráží a jejich restaurování,“ dodal Chotěbor.

Všimli jste si někdy na Pražském hradě, jak vypadají okna svatovítské katedrály? celkem hlasů: 2 Ano 50 %(1 hlasů) Ne 50 %(1 hlasů) Na Hradě jsem nikdy nebyl/a 0 %(0 hlasů)

Vitráže vznikaly sto let

Všechny vitráže, až na jednu výjimku, tedy okna kaple svatého Václava, pocházejí z éry Jednoty pro dostavění hlavního chrámu svatého Víta. Soubor vitráží vznikal postupně v období přibližně jednoho sta let (1865–1969). „Jejich realizaci umožnily velkorysé finanční dary pojišťoven, spořitelen či jiných institucí a celé řady jednotlivců, ale našli se dokonce dárci, kteří nechtěli být uvedeni,“ popisuje Chotěbor.

Setkání u Nepomuka

Některá okna upomínají i na příběhy jejich donátorů. Vitráž ve Schwarzenberské kapli zaplatila knížecí rodina a připomíná barokní legendu o zachránění rodu Schwarzenbergů před vymřením, ke které došlo na přímluvu svatého Jana Nepomuckého. Knížecí manželé žili dlouho odděleně a opět je sblížilo náhodné setkání u světcova hrobu, které vedlo později k narození dědice.

Na některých návrzích oken se podíleli i první dva novodobí dómští stavitelé, Josef Kranner a Josef Mocker.