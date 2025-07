Pražský hrad uzavřel memorandum o spolupráci s japonským hradem Himedži

Dohoda je podle Pavla nejen vyjádřením přátelství mezi oběma památkami, ale také gestem přátelství mezi oběma zeměmi. Oba hrady představují pomyslnou korunu historického vývoje českého a japonského národa, jsou svědky dějin i symboly kontinuity, podotkl. Oba propojují minulost s přítomností. „Česko a Japonsko sdílejí úctu ke kulturním hodnotám, lásku k řemeslu i k příběhům, které se nesou staletími. A právě hrady, tak odlišné a přitom v mnohém příbuzné, tyto příběhy vyprávějí s mimořádnou silou,“ řekl.

Starosta Himedži ve svém projevu vyzdvihl Pražský hrad jako centrum historie a kultury i dějiště sametové revoluce, při které se na Hrad s prezidentem Václavem Havlem vrátila svoboda a demokracie. Hrad Himedži pak bývá pro svůj vzhled někdy označován jako „bílá volavka“, protože připomíná ptáka připraveného ke vzletu. Himedži je jedním z mála japonských hradů, který nikdy nebyl zničen válkou, požárem ani zemětřesením.

„Jsem přesvědčen, že právě za současné nejisté a nestabilní mezinárodní situace dojde díky uzavření partnerství mezi oběma našimi hrady, které jsou symboly mírové jedinečnosti, svobody a demokracie, k rozšíření rozmanité výměny v široké škále oblastí, jako jsou kultura, umění, průmysl, cestovní ruch či vzdělávání,“ uvedl Kijomoto.

Na recepci pořádané na počest českého prezidenta starosta následně oznámil, že jako součást memoranda se letos uskuteční výměnný pobyt studentů z Himedži v Praze.

„Jsem přesvědčen, že mír, svoboda a demokracie, tedy základní hodnoty, ze kterých se dnes těšíme, nejsou samozřejmostí a ani samozřejmostí nezůstanou. Právě proto se velmi těším na to, co naši mladí lidé, kteří ponesou odpovědnost za budoucnost, pocítí a čemu se naučí v České republice,“ řekl. Pavel následně přislíbil, že pokud mu to umožní kalendář, bude mu ctí přivítat studenty z Himedži na Pražském hradě.

Hrad Himedži je jednou z nejvýznamnějších a nejzachovalejších historických památek Japonska, je považován za vrcholné dílo japonské hradní architektury. Jeho původ sahá do 14. století, avšak současná podoba pochází převážně z počátku 17. století. V roce 1993 byl jako vůbec první památka v Japonsku zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Pražský hrad mezinárodně buduje síť partnerských hradů a paláců, s nimiž sdílí zkušenosti v oblasti správy, péče o kulturní dědictví a rozvoje turismu. Již v roce 1989 navázal partnerství s francouzským zámkem Château de Chantilly, v roce 2019 následovaly Conwy Castle ve Walesu a v roce 2023 Wawel v Krakově. Nejnovějším přírůstkem do této sítě je Schönbrunn ve Vídni, partnerství s ním bylo formálně uzavřeno letos v květnu.