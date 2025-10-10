To chce odvahu, viděli lidé z centra Prahy světelný nápis na Hradě

  22:17aktualizováno  22:31
Symbolicky do zelené se v pátek večer u příležitosti vyvrcholení kampaně To chce odvahu nasvítil Pražský hrad. Akce na podporu duševního zdraví vznikla za podpory Kanceláře prezidenta republiky a díky realizaci městské společnosti Technologie hl. m. Prahy (THMP). Nápis To chce odvahu byl vidět z centra metropole.
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...

Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne duševního zdraví. (10. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Zelená barva je celosvětovým symbolem podpory psychického zdraví a prevence duševních onemocnění. Za pomoci mobilního systému slavnostního osvětlení se nejprve ve večerních hodinách rozsvítila vstupní Matyášova brána, později se barevné světlo rozšířilo po celé jižní straně Hradu.

Od osmé do deváté hodiny se následně na zdech Hradu objevil nápis #tochceodvahu, který jako slogan provází celou kampaň.

„Jsem rád, že společnost THMP může být součástí této výjimečné akce. Rozsvícení Matyášovy brány zeleným světlem je silným symbolem, který připomíná, že duševní zdraví je hodnota, o kterou je třeba pečovat. Díky akci Pražského hradu vysíláme jasný vzkaz: světlo může být nejen technologií, ale i poselstvím naděje a podpory,“ řekl Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

Myslíš, že máš hroší kůži? Pražská kampaň nabízí pomoc při duševních problémech

„Je nám ctí, že můžeme využít naše mobilní osvětlení právě na Pražském hradě, který je symbolem české státnosti. Zároveň jsme rádi, že tímto krokem pomůžeme upozornit na význam duševního zdraví, které je stejně důležité jako to fyzické,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Sestava podle jeho slov schopná osvítit i větší plochu díky technologii RGBL, jenž umí naladit cca 15 milionů možných barevných odstínů.

S myšlenkou promítnout na zdi Pražského hradu podporu těm, kteří to potřebují, přišli studenti České zemědělské univerzitě v Praze při debatě s prezidentem Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou.

V minulosti svítilo v podobných místech neonové srdce od výtvarníka Jiřího Davida. Symbolizovalo prvního českého prezidenta Václava Havla a pohaslo v den po rozlučkové show uspořádané na počest Havlova odchodu z prezidentského úřadu.

Plakat, to chce odvahu. Pavel se známými osobnostmi šíří osvětu o duševním zdraví

Kampaň To chce odvahu vznikla pod křídly Nadačního fondu Flaminia a organizace Nevypusť duši ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky. Během několika týdnů stala jednou z nejviditelnějších českých iniciativ v oblasti duševního zdraví. Vedle prezidentské kanceláře se do akce zapojilo dalších jedenáct krajských měst napříč republikou.

