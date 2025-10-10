To chce odvahu, viděli lidé z centra Prahy světelný nápis na Hradě

Autor:
  22:17aktualizováno  11. října 12:09
Symbolicky do zelené se v pátek večer u příležitosti vyvrcholení kampaně To chce odvahu nasvítil Pražský hrad. Akce na podporu duševního zdraví vznikla za podpory Kanceláře prezidenta republiky a díky realizaci městské společnosti Technologie hl. m. Prahy (THMP). Nápis To chce odvahu byl vidět z centra metropole.
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...

Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne duševního zdraví. (10. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
Na Pražském hradě se rozsvítil zelený nápis u příležitosti Světového dne...
7 fotografií

Zelená barva je celosvětovým symbolem podpory psychického zdraví a prevence duševních onemocnění. Za pomoci mobilního systému slavnostního osvětlení se nejprve ve večerních hodinách rozsvítila vstupní Matyášova brána, později se barevné světlo rozšířilo po celé jižní straně Hradu.

Od osmé do deváté hodiny se následně na zdech Hradu objevil nápis #tochceodvahu, který jako slogan provází celou kampaň.

„Jsem rád, že společnost THMP může být součástí této výjimečné akce. Rozsvícení Matyášovy brány zeleným světlem je silným symbolem, který připomíná, že duševní zdraví je hodnota, o kterou je třeba pečovat. Díky akci Pražského hradu vysíláme jasný vzkaz: světlo může být nejen technologií, ale i poselstvím naděje a podpory,“ řekl Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

Myslíš, že máš hroší kůži? Pražská kampaň nabízí pomoc při duševních problémech

„Je nám ctí, že můžeme využít naše mobilní osvětlení právě na Pražském hradě, který je symbolem české státnosti. Zároveň jsme rádi, že tímto krokem pomůžeme upozornit na význam duševního zdraví, které je stejně důležité jako to fyzické,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Sestava podle jeho slov schopná osvítit i větší plochu díky technologii RGBL, jenž umí naladit cca 15 milionů možných barevných odstínů.

S myšlenkou promítnout na zdi Pražského hradu podporu těm, kteří to potřebují, přišli studenti České zemědělské univerzitě v Praze v rámci školního inovačního maratonu. Své výstupy následně prezentovali porotě složené ze zástupců prezidentské kanceláře.

V minulosti svítilo v podobných místech neonové srdce od výtvarníka Jiřího Davida. Symbolizovalo prvního českého prezidenta Václava Havla a pohaslo v den po rozlučkové show uspořádané na počest Havlova odchodu z prezidentského úřadu.

Plakat, to chce odvahu. Pavel se známými osobnostmi šíří osvětu o duševním zdraví

Kampaň To chce odvahu vznikla pod křídly Nadačního fondu Flaminia a organizace Nevypusť duši ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky. Během několika týdnů stala jednou z nejviditelnějších českých iniciativ v oblasti duševního zdraví. Vedle prezidentské kanceláře se do akce zapojilo dalších jedenáct krajských měst napříč republikou.

Vstoupit do diskuse (63 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Expo finišuje. Češi v Ósace nadchli, Japonci hledali schované maskoty z 3D tiskárny

Od našeho zpravodaje v Japonsku Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace se pomalu chýlí ke konci. Český pavilon láká poslední návštěvníky mimo jiné na živé ukázky 3D tisku. Z tiskáren vznikly stovky figurek maskota Reného, které...

11. října 2025  12:37

Naše politika nemůže být o homosexuálech, vysvětlil Fico, proč vyloučili Směr

Připravované vyloučení strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se autentické slovenské...

11. října 2025  12:28

To chce odvahu, viděli lidé z centra Prahy světelný nápis na Hradě

Symbolicky do zelené se v pátek večer u příležitosti vyvrcholení kampaně To chce odvahu nasvítil Pražský hrad. Akce na podporu duševního zdraví vznikla za podpory Kanceláře prezidenta republiky a...

10. října 2025  22:17,  aktualizováno  11.10 12:09

Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat

Takzvané rebelské značky získávají stále větší část trhu balených potravin v USA. Ačkoli tvoří zatím méně než dvě procenta trhu nápojů a výrobků pro domácnost, v roce 2024 přispěly téměř k...

11. října 2025

Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších, později smazaných výroků na sociálních sítích, které jsou rasistické či homofobní. Turek, o němž se...

11. října 2025  10:26,  aktualizováno  11:38

Bez vody a elektřiny, jen prach a trosky. V Gaze je zpět na 200 tisíc Palestinců

Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vracejí domů tisíce Palestinců. Své město nacházejí v troskách, přesto jsou rádi, že se konečně mohou vrátit. Prakticky celé obyvatelstvo severní Gazy bylo...

11. října 2025  10:51

Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník

V pátek krátce po 17. hodině zasahovali záchranáři u vážné nehody v obci Kujavy na Novojičínsku. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam po pádu z elektrokoloběžky utrpěl těžké poranění hlavy a zůstal v...

11. října 2025  10:21

Policie hledá muže, který utekl z Bohnic. Je nebezpečný a může zaútočit, varuje

Pražští policisté pátrají po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. Policie upozorňuje, že je nebezpečný a lidé by...

11. října 2025  8:28,  aktualizováno  9:39

Rusko útočilo na auta elektrikářů na severu Ukrajiny, dva zahynuli

Na auta opravárenské čety energetické společnosti v Černihivské oblasti v noci na sobotu zaútočily ruské drony. Dva lidé přišli o život, tři další utrpěli zranění, informovaly úřady v tomto regionu...

11. října 2025  9:24

Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají...

11. října 2025  9:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pašování či sabotáže. Satelitní sledování ukazuje, jak operují tajemné ruské lodě

Jde většinou o staré tankery plující pod vlajkami třetích zemí. Podle různých odhadů jich může být až tisíc. Takzvanou stínovou flotilu ovšem Rusko s vysokou pravděpodobností využívá nejen k...

11. října 2025  9:10

Každá sada je vzrušující. Sběratel Monopolů za hry utratil už přes 11 milionů

Muž, který vlastní největší sbírku deskové hry Monopoly na světě, se podělil o svůj fascinující příběh. S více než 4 300 různými sety, několika Guinnessovými rekordy a vášní, která trvá už více než...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.