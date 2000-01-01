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V areálu Pražského hradu, v průchodu před katedrálou, ve středu otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Podle prezidentského kancléře Milana Vašiny má umožnit lepší kontrolu nad tím, co Hrad reprezentuje.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí produkty inspirované českou kulturou, tradicemi a historií. Tyto výrobky navrhli čeští designéři a umělci a jsou vyrobeny v České republice. „Nechtěli jsme tu prodávat žádný laciný brak z Číny,“ vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pokud někoho okouzlí zahrady Pražského hradu, může si doma vysít stejná semínka květin a trav, která rostou na Hradě. Alternativou jsou semínka z Lánského parku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Domovem hradních včel je od 30. let minulého století jedinečný Masarykův včelín v Lumbeho zahradě. Hradní med obvykle slouží jako pozornost pro návštěvy na Hradě, ale ke koupi je i v novém obchodě.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nemůže tu chybět ani tradiční suvenýr ze země turistů, skautů a výletníků, originální zavírací nůž rybička.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V nabídce je zastoupen originální český design. Čepice, matrjošky nebo zboží z Číny tu nenajdete.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Mezi suvenýry z Hradu nechybí ani tradiční sortiment jako dřevěné tužky a pohledy. Ty nejkrásnější pohledy jsou od malíře Petra Síse.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podle kulturní a programové ředitelky Veroniky Wolf je na Hradě tradičně zájem i o klasické papírové průvodce nebo stručnou historii českých zemí. K dostání je hned v několika jazykových mutacích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Originální hradní deníček od umělkyně Martiny Skály návštěvníky navádí k tomu, aby si návštěvu Hradu co nejdříve zopakovali. Vyrábí se v chráněných dílnách.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V hradním obchodě najdou návštěvníci i jednu z nejoblíbenějších suvenýrů posledních let, moderní verzi tradičního modrobílého porcelánu od designerů studia Qubus.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Regály hradního obchodu jsou plné průvodců, knih o historii nebo katalogů z výstav současných i minulých.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V obchodě nesmí chybět ani šátky, ke kterým by už brzo mohla přibýt i trička. Klasika v moderním provedení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V hradním obchodě najdou návštěvníci i jednu z nejoblíbenějších suvenýrů posledních let, moderní verzi tradičního modrobílého porcelánu od designerů studia Qubus.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Sirky nejsou jen pro kuřáky, tyto v hradním obchodě mají originální obrázky a mohou se stát zajímavou vzpomínkou na výlet do Prahy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí produkty inspirované českou kulturou, tradicemi a historií. Tyto výrobky jsou navrženy českými designéry a umělci a vyráběny v České republice.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V hradním obchodě najdou návštěvníci i jednu z nejoblíbenějších suvenýrů posledních let, moderní verzi tradičního modrobílého porcelánu od designerů studia Qubus.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Mandát prezidenta Petra Pavla je v polovině. Kancléř Martina Vašina představil, co se za dva a půl roku na Pražském hradě změnilo i výhled do druhé poloviny. Na Hradě by mělo vzniknout nové informační centrum pro návštěvníky, opravuje se Královský letohrádek nebo se chystá nové slavnostní osvětlení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA