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OBRAZEM: Legendární rybička nebo med. Pražský hrad láká na originální suvenýry

Autor:
  17:46
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí... Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí...
V areálu Pražského hradu, v průchodu před katedrálou, ve středu otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Podle prezidentského kancléře Milana Vašiny má umožnit lepší kontrolu nad tím, co Hrad reprezentuje.
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí produkty inspirované českou kulturou, tradicemi a historií. Tyto výrobky jsou navrženy českými designéry a umělci a vyráběny v České republice. (15. července 2026)
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí produkty inspirované českou kulturou, tradicemi a historií. Tyto výrobky jsou navrženy českými designéry a umělci a vyráběny v České republice. (15. července 2026)
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí produkty inspirované českou kulturou, tradicemi a historií. Tyto výrobky jsou navrženy českými designéry a umělci a vyráběny v České republice. (15. července 2026)
Součástí návštěvnické trasy Pražského hradu je nyní obchod, který nabízí produkty inspirované českou kulturou, tradicemi a historií. Tyto výrobky jsou navrženy českými designéry a umělci a vyráběny v České republice. (15. července 2026)
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Témata: Pražský hrad

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