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Hrad si podle návrhu státního rozpočtu polepší, dostane o čtyři miliony více

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  11:35
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel na festivalu v Karlových Varech. (9. července 2026)
Petr Pavel v Brodku u Konice (1. září 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)
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Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok 425,4 milionu korun. Je to o zhruba čtyři miliony korun více, než jí přidělil letošní schválený státní rozpočet. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok. Prezidentská kancelář má letos k dispozici 421,4 milionu korun.

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky by se měly meziročně zvýšit z letošních 234,3 milionu na 238,3 milionu korun. Rozpočtová kapitola zahrnuje nejen prezidentskou kancelář, ale také příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány mají zůstat beze změny – na zhruba 126,1 milionu korun. Stejná má zůstat i částka určená na lesní hospodářství, která činí přibližně 61,1 milionu korun.

Příští rok zvýšíme daně z hazardu a závislostí. Schillerová o rozpočtu a plánech úspor

Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci návrh počítá se zhruba 152 miliony. Letos je na ně vyčleněno 149 milionů korun. Výdaje na platy by se tak měly zvýšit přibližně o tři miliony korun.

Návrh státního rozpočtu, který v pondělí zveřejnilo ministerstvo financí, na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol.

Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Naopak nejvýraznější pokles ze všech ministerstev zaznamenalo ministerstvo pro místní rozvoj.

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