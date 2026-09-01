Hrad si podle návrhu státního rozpočtu polepší, dostane o čtyři miliony více

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky by se měly meziročně zvýšit z letošních 234,3 milionu na 238,3 milionu korun. Rozpočtová kapitola zahrnuje nejen prezidentskou kancelář, ale také příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány mají zůstat beze změny – na zhruba 126,1 milionu korun. Stejná má zůstat i částka určená na lesní hospodářství, která činí přibližně 61,1 milionu korun.
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Příští rok zvýšíme daně z hazardu a závislostí. Schillerová o rozpočtu a plánech úspor
Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci návrh počítá se zhruba 152 miliony. Letos je na ně vyčleněno 149 milionů korun. Výdaje na platy by se tak měly zvýšit přibližně o tři miliony korun.
Návrh státního rozpočtu, který v pondělí zveřejnilo ministerstvo financí, na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol.
Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Naopak nejvýraznější pokles ze všech ministerstev zaznamenalo ministerstvo pro místní rozvoj.
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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP
Schodek rozpočtu by měl vzrůst na 389 miliard korun z letošních 310 miliard korun, znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka.