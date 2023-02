Hrad a čtyři prezidenti. Každý měnil po svém, teď přijdou změny s Pavlem

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Éra Miloše Zemana bude do budoucna spojená spíše s uzavíráním Pražského hradu. Naproti tomu nově zvolený prezident Petr Pavel hlásá jeho větší „otevřenost“, pozitivně se staví i k jiným změnám. Co konkrétně by se mohlo změnit?