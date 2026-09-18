Pražský hrad mění úklid. Externistům slibuje vyšší mzdy a lepší podmínky

Má zvýšit rozsah a kvalitu úklidu, zajistit šetrnější přístup k životnímu prostředí, lepší kontrolu poskytovaných služeb a také odpovědnější přístup k externím pracovníkům úklidu. Na Facebooku o tom informoval ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
Hradní komplex podle něj zahrnuje desítky tisíc metrů čtverečních podlah a koberců, tisíce oken a stovky toalet.
Klíčové kanceláře a reprezentační prostory uklízí tým osmi zaměstnanců oddělení úklidu hradní správy. O úklid podstatné části Hradu se ale starají desítky lidí prostřednictvím dodavatelské firmy.
„Do letošního srpna zajišťoval tuto část úklidu Pražského hradu externí dodavatel na základě změti až 30 let starých smluv a desítek následných dodatků. Kvalitu úklidu jsme prakticky nebyli schopni kontrolovat a pracovní podmínky externistů byly často otřesné. Rozhodli jsme se tento stav změnit,“ uvedl Vyhnánek.
Správa proto vypsala soutěž, přičemž cena podle něj představovala pouze polovinu hodnocení uchazečů. Druhá polovina vycházela z kvalitativních kritérií. Posuzovala se zejména kvalita a rozsah nabízených služeb i výše garantované hrubé mzdy, kterou bude smluvní partner vyplácet zaměstnancům.
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„Dodavatelům jsme zakázali agenturní zaměstnávání a požadujeme standardní zaměstnanecké smlouvy. To vedlo ve spojení s nastavením hodnotících kritérií k nárůstu hodinového příjmu všech externích pracovníků o více než třetinu oproti předchozímu stavu,“ konstatoval šéf Správy Pražského hradu.
Sídlo českých králů a prezidentů patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější památky v zemi. Do areálu Pražského hradu včetně zahrad loni zavítalo přes devět milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024 a o dva miliony více než v roce 2023. Oficiální údaje Hradu skutečně uvádějí za rok 2025 více než devět milionů návštěvníků celého areálu včetně zahrad.
Za působení současného prezidenta Petra Pavla z areálu zmizely plošné bezpečnostní kontroly. Hrad také mimo jiné zahájil rekonstrukci Letohrádku královny Anny, otevřel veřejnosti Hartigovskou zahradu, chystá revitalizaci Chotkových sadů, nové osvětlení areálu a další úpravy. O těchto změnách informuje také samotný Hrad.