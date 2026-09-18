Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pražský hrad mění úklid. Externistům slibuje vyšší mzdy a lepší podmínky

Autor: ,
  13:05
Pražský hrad

Pražský hrad | foto: Profimedia.cz

Pražský hrad zve na mimořádnou jarní prohlídku. (12. dubna 2026)
Den otevřených dveří na Pražském hradě. (29. listopadu 2025)
Na Pražském hradě byly pro veřejnost otevřeny nové prohlídkové okruhy. (27....
Pražský hrad zve na mimořádnou jarní prohlídku. (12. dubna 2026)
10 fotografií
Správa Pražského hradu zahájila nový systém úklidu rozsáhlého areálu, do něhož ročně zavítají miliony českých i zahraničních návštěvníků a desítky významných státníků.

Má zvýšit rozsah a kvalitu úklidu, zajistit šetrnější přístup k životnímu prostředí, lepší kontrolu poskytovaných služeb a také odpovědnější přístup k externím pracovníkům úklidu. Na Facebooku o tom informoval ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

Pražský hrad

Fotogalerie

zobrazit 10 fotografií

Hradní komplex podle něj zahrnuje desítky tisíc metrů čtverečních podlah a koberců, tisíce oken a stovky toalet.

Klíčové kanceláře a reprezentační prostory uklízí tým osmi zaměstnanců oddělení úklidu hradní správy. O úklid podstatné části Hradu se ale starají desítky lidí prostřednictvím dodavatelské firmy.

„Do letošního srpna zajišťoval tuto část úklidu Pražského hradu externí dodavatel na základě změti až 30 let starých smluv a desítek následných dodatků. Kvalitu úklidu jsme prakticky nebyli schopni kontrolovat a pracovní podmínky externistů byly často otřesné. Rozhodli jsme se tento stav změnit,“ uvedl Vyhnánek.

Správa proto vypsala soutěž, přičemž cena podle něj představovala pouze polovinu hodnocení uchazečů. Druhá polovina vycházela z kvalitativních kritérií. Posuzovala se zejména kvalita a rozsah nabízených služeb i výše garantované hrubé mzdy, kterou bude smluvní partner vyplácet zaměstnancům.

Školáci poprvé viděli korunovační klenoty. Čekal jsem magii, ne zlato, divil se třeťák

„Dodavatelům jsme zakázali agenturní zaměstnávání a požadujeme standardní zaměstnanecké smlouvy. To vedlo ve spojení s nastavením hodnotících kritérií k nárůstu hodinového příjmu všech externích pracovníků o více než třetinu oproti předchozímu stavu,“ konstatoval šéf Správy Pražského hradu.

Sídlo českých králů a prezidentů patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější památky v zemi. Do areálu Pražského hradu včetně zahrad loni zavítalo přes devět milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024 a o dva miliony více než v roce 2023. Oficiální údaje Hradu skutečně uvádějí za rok 2025 více než devět milionů návštěvníků celého areálu včetně zahrad.

Za působení současného prezidenta Petra Pavla z areálu zmizely plošné bezpečnostní kontroly. Hrad také mimo jiné zahájil rekonstrukci Letohrádku královny Anny, otevřel veřejnosti Hartigovskou zahradu, chystá revitalizaci Chotkových sadů, nové osvětlení areálu a další úpravy. O těchto změnách informuje také samotný Hrad.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Pražský hrad mění úklid. Externistům slibuje vyšší mzdy a lepší podmínky

Pražský hrad

Správa Pražského hradu zahájila nový systém úklidu rozsáhlého areálu, do něhož ročně zavítají miliony českých i zahraničních návštěvníků a desítky významných státníků.

18. září 2026  13:05

Fico těsně před odjezdem zrušil cestu na Ukrajinu, kvůli nemoci

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2026)

Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou očekávanou páteční cestu na Ukrajinu, na třídenním summitu takzvané Karpatské osmičky ho zastoupí státní tajemník ministerstva zahraničí.

18. září 2026  11:34,  aktualizováno  13:03

Smartwings upravují zimní letový řád, reagují na vývoj cen paliva

Letadlo společnosti Smartwings

Nízkonákladové aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího...

18. září 2026  12:57

Devadesátiletý řidič jel po D35 v protisměru. Zamotal jsem se, řekl policii

Do protisměru se na dálnici D35 u Olomouce ve čtvrtek dostal 90letý řidič....

Velmi nebezpečnou situaci vytvořil devadesátiletý řidič Škody Fabia, který se ve čtvrtek dostal na dálnici D35 u Olomouce do protisměru. Poté, co na vůz upozornil protijedoucí řidič, policisté z...

18. září 2026  12:56

Formánek, Hilský i Doležalová. Patnáctý Knižní čtvrtek nabídne patnáct novinek

Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku

Velký knižní čtvrtek přináší již 15. rokem na pulty českých knihkupectví vždy na jaře a na podzim tituly, které si zaslouží čtenářskou pozornost. Symbolicky 15. října tato akce přijde s nabídkou 15...

18. září 2026  12:41

Dvě třetiny lidí považují schodek rozpočtu za vysoký, voliči ANO vybočují

ilustrační snímek

Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun považují dvě třetiny občanů za příliš vysoký a měl by se podle nich snížit. Pro čtrnáct procent lidí je přijatelný a čtyři...

18. září 2026  12:40

Přijeli, obhlédli, nacouvali, naložili, odjeli. Muži si ze stavby odvezli desítky kilogramů materiálu

Z oploceného staveniště ukradli stavební materiál. Policie má záznam z kamery

Pražská policie pátrá po dvojici mužů, kteří si v srpnu vyhlédli staveniště a z něj odcizili několik desítek kilogramů stavebního materiálu. S dodávkou přijeli až k plotu, pak překonali zabezpečení a...

18. září 2026  12:23

Jste na chvostu Aliance. Americký diplomat sepsul Česko za výdaje na obranu

Premium
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker

Spojené státy daly jasně najevo, že od České republiky očekávají rychlejší navyšování výdajů na obranu. „Je pro nás zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok při plnění obranného závazku z Haagu,“...

18. září 2026  12:09

Syřan kladivem zbořil zeď a po 15 letech odkryl nepoškozenou tajnou knihovnu

Syrský muž našel po 15 letech knihy, které ukryl před Asadovým režimem

Po 15 letech se Syřan vrátil do svého domu v Damašku a našel v něm něco, co tam ukryl před odchodem ze země. Za zdí byla stále jeho soukromá knihovna s knihami, které byly za vlády Bašára Asada...

18. září 2026  12:02

Nový náčelník generálního štábu si založil účet na X, Řehka měl zákaz

Nový náčelník Generálního štábu AČR Miroslav Hlaváč

Čerstvě jmenovaný náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč v pátek oznámil, že si nově založil oficiální účet na sociální síti X. Ve videu, které na síti zveřejnil, řekl, že chce otevřeně...

18. září 2026  11:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

18. září 2026  11:49

Miley odhodila příjmení Cyrus a vydala nové album Bass Persuades

Zpěvačka Miley Cyrus

Po roce a několika měsících se Miley Cyrus hlásí s novým albovým počinem. Nese název Bass Persuades a zpěvačka se na něm prezentuje pouze pod křestním jménem, tedy Miley. Album předznamenal stylový...

18. září 2026  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet