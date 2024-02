Jak Pavel (ne)otevřel Hrad. Kontroly sice zmizely, pro veřejnost je ale uzavřenější

V letošním novoročním projevu Pavel kromě jiného konstatoval: „Loni v březnu jsem díky vaší důvěře přišel na Pražský hrad a převzal jsem úřad, který byl uzavřený do sebe a uzavřený před lidmi. Rezignoval na potřeby občanů, na vize a plány. Od té chvíle pracuji na tom, aby se to změnilo.“

Jistě, od loňského dubna byly plošné kontroly u rámů při vstupu na Hrad změněny na namátkové.

To ovšem platilo od března do dubna 2021 už za Zemana, než to s poukazem na bezpečnostní rizika „zatrhl“ tehdejší policejní prezident Jan Švejdar. Bývalý prezident u policie neuspěl ani s dlouhodobými snahami o odstranění protitankových „ježků“, za které ho v minulosti kritizoval jak ministr vnitra Vít Rakušan, tak v prezidentské kampani Petr Pavel.

„Ježci“ jsou na Hradě dodnes a dle aktuálního vyjádření Kanceláře prezidenta republiky tam i zůstanou.