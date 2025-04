„Nikdo nevěděl, kde se tu vzal. Obvolávali jsme místa v Praze, kde chovají pávy a nakonec se nám ozval zahradník z Vojanových sadů, že páv je jejich. A jestli ho nechceme, ať ho nekrmíme on se vrátí domů,“ popisuje vedoucí zahradník Královské zahrady Michal Břicháček. Páv ale zůstal a je jediným svého druhu na Hradě.

„Začal k nám chodit na snídani, našli jsem si, co má páv jíst, co potřebuje, jak se má krmit. Zobe nám z ruky, je to vlastně taková chytrá slepice, spíš zmlsaná,“ dodává. Opeřenec dostává zrní, kukuřici, slunečnici, ale občas vyjídá misky kočkám, které na Hradě také žijí.

Obvykle si také vykračuje před turisty a naparuje se mezi rozkvetlými záhony. „Je to mimořádně společenské zvíře. Ale pohladit se samozřejmě nenechá,“ vysvětluje zahradník. I když si udržuje odstup, stal se asi nejfotografovanějším zvířetem a jeho snímek je oblíbeným suvenýrem a ozdobou sociálních sítí zejména zahraničních turistů.

Nevadí mu mráz, spí v korunách stromů

Páv od zahradníků dostal jméno Karel. „Karel byl kolega, který se o něj staral. Tak mu tak říkáme. Někdo mu říká Pávíku, někdo Pávku,“ dodává.

Opeřenec v rozsáhlém komplexu postupně hledal své teritorium. Z Lumbeho zahrady se přesunul k Fíkovně a nakonec skončil v koruně červeného buku u Míčovny v Královské zahradě. „Páv nelétá, spíš poskakuje, přelétává z větve na větev, až se dostane, kam potřebuje,“ popisuje Břicháček. Tam spí i v zimě. Díky peří mu nevadí ani mráz,“ uvádí Břicháček.

Když bylo jasné, že na Hradě zůstane, zahradníci mu sehnali společnost. Nejdříve mu na přivezli kamaráda, pak samici. „Vyhnal jak kamaráda, tak samice. Ty za ním na Hrad dokonce samy přiletěly z Vojanových sadů. Je spokojený, že tu je sám,“ vysvětluje zahradník.

Přes Petřín a Hradčany až na Hrad

Ostatní pávy prý Karel rád nemá. „Když je mu smutno, jde se projít mezi lidi po Prašném mostě,“ líčí Břicháček. Tam je středem pozornosti turistů, a je spokojený.

Zahradníkům se také podařilo zmapovat cestu, kterou se Karel na Hrad dostal. „Kamarádka bydlí v Hellichově ulici pod Petřínem a říkala mi, že jednou otevřela okno a viděla tam na zábradlí sedět páva,“ vypráví Břicháček.

„Vzal to přes Petřín a Hradčany, až došel na Hrad,“ odhaduje zahradník a dodává, že páv spíš chodí než léta. „Létá, jen když je nějaký problém, třeba když potká psa, to se pak snaží mávat křídly a zmizet,“ doplňuje.