Pražský hrad napadli škůdci. Biologická ochrana nasadila komando berušek

Autor:
  11:23
Květiny v Oranžerii Pražského hradu napadli škůdci. Do boje s nezvanými hosty nasadili biologické zbraně - speciální zásilku slunéček, lidově nazývaných berušky. Komando berušek nezvané hosty sprovodí ze světa přirozeně, ekologicky a především šetrně k rostlinám.

„Pokojové rostliny v Oranžerii nám napadli červci. Tvoří na nich bílé chomáčky a poškozují je. Situaci jsme se rozhodli řešit šetrně - místo chemie jsme na škůdce nasadili 500 berušek a dalších tisíc larev,“ informovali pracovníci Pražského hradu.

Hradní skleník obdržel zásilku dospělých jedinců i láhev s larvami smíchané s pilinami. Po aplikaci krabičky trvalo pouze pár minut, než si berušky začaly na škůdcích pochutnávat.

„Jsou přímo u zdroje. Mají tu dostatek vody i potravy. Volíme to jako cestu čistší ochrany, abychom byli vůči přírodě šetrnější,“ říká ve videu pracovnice oranžerie.

Divočina pod okny Hradu. Žijí tu slavíci, roháči a roste pradávný stepní trávník

Červci jsou drobný hmyz, který parazituje na rostlinách a živí se jejich šťávou. Není snadné se jich zbavit. Možné je to za opakovaného použití postřiku nebo nasazení predátora, v tomto případě slunéček dravých.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Pražský hrad napadli škůdci. Biologická ochrana nasadila komando berušek

Květiny v Oranžerii Pražského hradu napadli škůdci. Do boje s nezvanými hosty nasadili biologické zbraně - speciální zásilku slunéček, lidově nazývaných berušky. Komando berušek nezvané hosty...

4. října 2025  11:23

Konečná s Turkem při úspěchu ve volbách a konci v europarlamentu přijdou o stovky tisíc měsíčně

Souběh funkcí europoslance a českého poslance zákon neumožňuje. Šéfka komunistů i hlavní tvář Motoristů by po zvolení v nadcházejících sněmovních volbách museli vybírat, ve které z funkcí chtějí...

4. října 2025

Výsledky voleb 2025: Jak se sčítají hlasy ve volbách? Ručně a několikrát

Volby 2025 končí v sobotu ve 14 hodin a od té chvíle všichni obyvatelé Česka s napětím očekávají volební výsledky. Co se děje od chvíle, kdy se zavřou volební místnosti, do vyhlášení výsledků voleb?

4. října 2025

Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Ivan Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve...

4. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:53

Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé

Izraelská armáda v sobotu podnikla řadu úderů v Pásmu Gazy, a to navzdory výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit bombardování. Informují o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na...

4. října 2025  10:43

Válka o Těšínsko žije dodnes. Polsko chce po volbách opět řešit český územní dluh

Polská vláda po parlamentních volbách v Česku hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při...

4. října 2025  10:30

Volby ONLINE: Hlasovat přišli Vondráček nebo Jurečka. Klaus doufá ve změnu

Pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti jsou otevřeny do 14 hodin odpolední. Hned ráno přišli odevzdat svůj hlas bývalý prezident Václav Klaus, ministr práce a sociálních věcí...

4. října 2025,  aktualizováno  10:15

Kvůli zdraví nevolila, ale ve 103 letech znovu začala. Stoletých voličů přibývá

Premium

Zatímco při minulých parlamentních volbách žilo v Česku 747 lidí ve věku přes 100 let, letos je jich už přes tisíc. Ne všichni mohou nebo chtějí volit. Ale mnozí o to stojí, i když volební komise...

4. října 2025

Volby 2025: Do kdy jsou v sobotu otevřené volební místnosti?

První den letošních voleb do Poslanecké sněmovny je úspěšně za námi. Volební místnosti se uzavřely úderem desáté hodiny večer. Kdo nestihl odvolit včera, může přijít ještě dnes. Prezidenti Petr Pavel...

4. října 2025

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

4. října 2025  9:44

Japonci míří k první premiérce. Takaičiová vede stranu, o vládě rozhodnou poslanci

Historicky první předsedkyní japonské Liberálně-demokratické strany (LDP) se v sobotu stala exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová. Obě komory parlamentu budou v polovině...

4. října 2025  8:16,  aktualizováno  9:19

Stačilo! sleduje výsledky v Ostravě. Do štábu dorazí i Miloš Zeman

Kandidáti hnutí Stačilo! budou sledovat sčítání volebních výsledků z hotelu Vista v Ostravě, kam jako jediní přesunuli svůj volební štáb. Na pozvání předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné je do...

4. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.