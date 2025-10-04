Pražský hrad napadli škůdci. Biologická ochrana nasadila komando berušek

„Pokojové rostliny v Oranžerii nám napadli červci. Tvoří na nich bílé chomáčky a poškozují je. Situaci jsme se rozhodli řešit šetrně - místo chemie jsme na škůdce nasadili 500 berušek a dalších tisíc larev,“ informovali pracovníci Pražského hradu.
Hradní skleník obdržel zásilku dospělých jedinců i láhev s larvami smíchané s pilinami. Po aplikaci krabičky trvalo pouze pár minut, než si berušky začaly na škůdcích pochutnávat.
„Jsou přímo u zdroje. Mají tu dostatek vody i potravy. Volíme to jako cestu čistší ochrany, abychom byli vůči přírodě šetrnější,“ říká ve videu pracovnice oranžerie.
Červci jsou drobný hmyz, který parazituje na rostlinách a živí se jejich šťávou. Není snadné se jich zbavit. Možné je to za opakovaného použití postřiku nebo nasazení predátora, v tomto případě slunéček dravých.