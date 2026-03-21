Hrad představil loni v září svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Teď už se s novými vizuály na informačních panelech potkávají na Hradě návštěvníci.
Konec dřevěných bud i jedna velká událost. Zjistěte, jak se mění Pražský hrad
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží
Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...
ONLINE: Vítěz voleb je jasný, politiku však určují extremisté,“ řekl na Letné Trojan
Na pražské Letenské pláni se koná protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo krátce před třetí hodinou přibližně 150 tisíc lidí. Herec Ivan Trojan ve...
Návštěvnická sezona na Pražském hradě nikdy nekončí, přesto je pro návštěvníky na jaře přichystána řada novinek. Od těch malých, v podobě nových laviček v zahradách či košů, až po velké, jako je...
Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly
Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.
Policie dál prohledává komplex v Pardubicích, zbrojaři posilují ostrahu
Policisté a hasiči prohledávají průmyslový komplex v Pardubicích, kde v pátek vypukl požár, ke kterému se přihlásila záhadná skupina The Earthquake Faction. Kvůli náročným podmínkám bude ohledání...
USA a Izrael udeřily na jaderný areál v Natanzu, tvrdí Írán. Radiace neuniká
USA a Izrael v sobotu ráno vojensky zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská polostátní agentura Tasnim. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nejsou...
První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový
Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo to spíš takové kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými. Vyrostlo na trase zrušené pozemní lanovky,...
Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země
Čtrnáct států včetně České republiky se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Země v...
Právníci, lékaři... Civilisty v Sarajevu stříleli hlavně Italové, za „safari“ platili miliony
Mezi západními boháči, kteří podle některých zdrojů štědře platili za možnost zastřílet si na civilisty během obléhání Sarajeva na začátku 90. let minulého století, podle vyšetřování italského...
Zemřel Nicholas Brendon z kultovního seriálu Buffy, přemožitelka upírů
Ve věku 54 let zemřel americký herec Nicholas Brendon známý díky hlavní roli v kultovním televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Potvrdila to rodina herce, která dodala, že zemřel ve spánku...
Klidný mozek. Kdo je muž, který navrhuje Trumpovi, jak postupovat v Íránu
Když se v létě 2024 Rudé moře stalo jednou z nejnebezpečnějších námořních tras světa, viceadmirál Brad Cooper se rozhodl situaci poznat přímo na místě. Dnes už jako jeden z velitelů americké armády...
Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič
K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...
Musk podvedl investory Twitteru před jeho odkupem, rozhodl americký soud
Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek...